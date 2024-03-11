طحنون بن محمد يهنئ القيادة بحلول رمضان

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز