لطيفة بنت محمد: نستقبل شهر الخير والبركة وقلوبنا تزهو بالطاعات

هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وشعوب العالمين العربي والإسلامي، بمناسبة شهر رمضان المبارك. ودوّنت عبر منصة ((إكس)): ((نستقبل معاً شهر الخير والبركة من جديد، وقلوبنا تزهو بالطاعات وحب الخير والإحسان. اللهم أعده على الإمارات وقيادتها وشعبها والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات)).

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