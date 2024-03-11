لطيفة بنت محمد: نستقبل شهر الخير والبركة وقلوبنا تزهو بالطاعات

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وشعوب العالمين العربي والإسلامي، بمناسبة شهر رمضان المبارك. ودوّنت عبر منصة ((إكس)): ((نستقبل معاً شهر الخير والبركة من جديد، وقلوبنا تزهو بالطاعات وحب الخير والإحسان. اللهم أعده على الإمارات وقيادتها وشعبها والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات)).
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