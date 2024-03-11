سيف بن زايد: أهنئ القيادة الحكيمة وشعب الإمارات بحلول رمضان

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القيادة الحكيمة وشعب الإمارات العزيز والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان، ودعا سموه أن يعم فيه السلام والطمأنينة والأمان علينا وعلى كافة أرجاء العالم.
ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((مع حلول شهر رمضان المبارك.
أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وشعب الإمارات العزيز، وإلى الأمتين العربية والإسلامية. وندعو الله العلي القدير أن يجعله شهراً زاخراً بالمغفرة والرحمات مليئاً بالنعم والبركات، وأن يعم فيه السلام والطمأنينة والأمان علينا وعلى كافة أرجاء العالم، وكل عام وأنتم بخير)).
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