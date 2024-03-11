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سيف بن زايد: أهنئ القيادة الحكيمة وشعب الإمارات بحلول رمضان

3/11/2024 2:21:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القيادة الحكيمة وشعب الإمارات العزيز والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان، ودعا سموه أن يعم فيه السلام والطمأنينة والأمان علينا وعلى كافة أرجاء العالم.

ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((مع حلول شهر رمضان المبارك.

أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وشعب الإمارات العزيز، وإلى الأمتين العربية والإسلامية. وندعو الله العلي القدير أن يجعله شهراً زاخراً بالمغفرة والرحمات مليئاً بالنعم والبركات، وأن يعم فيه السلام والطمأنينة والأمان علينا وعلى كافة أرجاء العالم، وكل عام وأنتم بخير)).

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