«دبي الدولية للقرآن» تنطلق غداً بمشاركة 70 دولة وجالية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي ومؤسس ((الجائزة))، تنطلق مساء غد فعاليات الدورة الـ 27 لمسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمشاركة نحو 70 دولة وجالية إسلامية من أنحاء العالم.

وأكدت اللجنة المنظمة للجائزة جاهزيتها لانطلاق المنافسات القرآنية العالمية التي ستقام في الفترة من 2 إلى 13 رمضان 1445هجرية بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، وذلك، حيث تبدأ فعاليات المسابقة بعد صلاة التراويح، كما أتمت الوحدات واللجان كافة استعداداتها لاستقبال هذا الحدث القرآني السنوي بعد اكتمال وصول ضيوف الدولة من اعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين.

وقد أعدت وحدة الإعلام بالجائزة المركز الاعلامي للتواصل الدائم بأجهزة ووسائل الاعلام المختلفة، وسيتم إطلاق قناة الجائزة لنقل الفعاليات عبر الأقمار الصناعية ((عربسات ونايلسات وهوتبيرد)) بالإضافة إلى النقل على قناة نور دبي وعلى اليوتيوب والإنستغرام، وستقوم وحدة الإعلام بإعداد الرسالة اليومية للجائزة بعنوان ((يوميات الجائزة)) طيلة أيام المسابقة لبثها عبر القنوات الفضائية المحلية والعالمية، بينما بدأ توافد المتسابقين إلى الدولة من مختلف أقطار العالم للمشاركة في المنافسات، وتقوم وحدة المسابقات بإجراء اختبار مبدئي لمعرفة مدى استعداد المتسابقين ومستويات حفظهم لكتاب الله.

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