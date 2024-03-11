منصور بن محمد: شهر خير.. ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات وكل الشعوب العربية والمسلمة بمناسبة شهر رمضان. ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((يهلُ علينا شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة... نسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة على قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم وكل الشعوب العربية والمسلمة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار)).
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