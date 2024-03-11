منصور بن محمد: شهر خير.. ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار

بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات وكل الشعوب العربية والمسلمة بمناسبة شهر رمضان. ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((يهلُ علينا شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة... نسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة على قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم وكل الشعوب العربية والمسلمة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار)).

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