حمدان بن زايد: ندعو أن يعيده على شعب الإمارات بالخير

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بحلول رمضان، ودعا سموه أن يعيده على شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليُمن والبركات.
ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك.. شهر كريم يحمل معه معاني التسامح والرحمة والعطاء.. نسأل الله أن يبارك لنا في أيامه ولياليه، ويعيده على شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليُمن والبركات)).
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