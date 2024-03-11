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حمدان بن زايد: ندعو أن يعيده على شعب الإمارات بالخير

3/11/2024 2:21:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بحلول رمضان، ودعا سموه أن يعيده على شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليُمن والبركات.

ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك.. شهر كريم يحمل معه معاني التسامح والرحمة والعطاء.. نسأل الله أن يبارك لنا في أيامه ولياليه، ويعيده على شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليُمن والبركات)).

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