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أحمد بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات حلول رمضان

3/11/2024 2:21:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك... أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال)).

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