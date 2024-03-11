أحمد بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات حلول رمضان

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك... أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال)).
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