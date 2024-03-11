مكتوم بن محمد: نبارك لقيادة وشعب الإمارات حلول رمضان وندعو أن يعم الاطمئنان العالم

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية للقيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((رمضان شهر الخير والبركة والتواصل الإنساني والتقرب إلى الله، نبارك لقيادة وشعب دولة الإمارات حلوله، ونسأل المولى عزّ وجلّ أن يعمّ فيه السلام والاطمئنان على العالم وعلى الشعوب العربية والإسلامية.. مبارك عليكم الشهر)).

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