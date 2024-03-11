مكتوم بن محمد: نبارك لقيادة وشعب الإمارات حلول رمضان وندعو أن يعم الاطمئنان العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية للقيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((رمضان شهر الخير والبركة والتواصل الإنساني والتقرب إلى الله، نبارك لقيادة وشعب دولة الإمارات حلوله، ونسأل المولى عزّ وجلّ أن يعمّ فيه السلام والاطمئنان على العالم وعلى الشعوب العربية والإسلامية.. مبارك عليكم الشهر)).
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