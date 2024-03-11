حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا وشعبنا والشعوب العربية والإسلامية حلول رمضان

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للقيادة الرشيدة وشعبنا العزيز والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك... شهر الرحمة والمغفرة والعتق، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات)).
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN11032024000110011019ID1107958994
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.