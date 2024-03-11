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حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا وشعبنا والشعوب العربية والإسلامية حلول رمضان

3/11/2024 2:21:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للقيادة الرشيدة وشعبنا العزيز والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك... شهر الرحمة والمغفرة والعتق، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات)).

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