Monday, 11 March 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار بين الهند وأربع دول أوروبية

3/11/2024 2:21:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت الهند والدول الأربع الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات والصادرات. وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال، إنّ الاتفاق ينصّ على استثمار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، المكوّنة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النروج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين، 100 مليار دولار على مدى 15 عاماً في الهند، خامس اقتصاد في العالم.

وأضاف غويال بعد التوقيع في نيودلهي، أنّ ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية تمثّل علامة فارقة تاريخية في شراكتنا المتوسّعة)).

ورأى أنّها ((ستمهّد الطريق أمام النمو والازدهار المتبادلين)) من خلال تعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.

وتمّ توقيع الاتفاقية بعد عدّة جولات من المفاوضات امتدّت على مدى 16 عاماً.

ووفقاً لبيان قُرئ خلال حفل التوقيع، شدّد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على أنّ اتفاقية التجارة ((ترمز إلى التزامنا المشترك بالتجارة المفتوحة والعادلة والمنصفة)).

ورحّب وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين بالاتفاق الذي ((سيسمح لنا باستخدام إمكاناتنا الاقتصادية بشكل أفضل وخلق فرص إضافية للهند ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرّة)).

في السنوات الأخيرة، وقّعت الهند اتفاقات تجارية مع أستراليا والإمارات، بينما تُجري مفاوضات مع المملكة المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN11032024000110011019ID1107958993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث