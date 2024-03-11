اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار بين الهند وأربع دول أوروبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقّعت الهند والدول الأربع الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات والصادرات. وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال، إنّ الاتفاق ينصّ على استثمار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، المكوّنة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النروج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين، 100 مليار دولار على مدى 15 عاماً في الهند، خامس اقتصاد في العالم.
وأضاف غويال بعد التوقيع في نيودلهي، أنّ ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية تمثّل علامة فارقة تاريخية في شراكتنا المتوسّعة)).
ورأى أنّها ((ستمهّد الطريق أمام النمو والازدهار المتبادلين)) من خلال تعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
وتمّ توقيع الاتفاقية بعد عدّة جولات من المفاوضات امتدّت على مدى 16 عاماً.
ووفقاً لبيان قُرئ خلال حفل التوقيع، شدّد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على أنّ اتفاقية التجارة ((ترمز إلى التزامنا المشترك بالتجارة المفتوحة والعادلة والمنصفة)).
ورحّب وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين بالاتفاق الذي ((سيسمح لنا باستخدام إمكاناتنا الاقتصادية بشكل أفضل وخلق فرص إضافية للهند ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرّة)).
في السنوات الأخيرة، وقّعت الهند اتفاقات تجارية مع أستراليا والإمارات، بينما تُجري مفاوضات مع المملكة المتحدة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN11032024000110011019ID1107958993
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.