اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار بين الهند وأربع دول أوروبية

وقّعت الهند والدول الأربع الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات والصادرات. وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال، إنّ الاتفاق ينصّ على استثمار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، المكوّنة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النروج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين، 100 مليار دولار على مدى 15 عاماً في الهند، خامس اقتصاد في العالم.

وأضاف غويال بعد التوقيع في نيودلهي، أنّ ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية تمثّل علامة فارقة تاريخية في شراكتنا المتوسّعة)).

ورأى أنّها ((ستمهّد الطريق أمام النمو والازدهار المتبادلين)) من خلال تعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.

وتمّ توقيع الاتفاقية بعد عدّة جولات من المفاوضات امتدّت على مدى 16 عاماً.

ووفقاً لبيان قُرئ خلال حفل التوقيع، شدّد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على أنّ اتفاقية التجارة ((ترمز إلى التزامنا المشترك بالتجارة المفتوحة والعادلة والمنصفة)).

ورحّب وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين بالاتفاق الذي ((سيسمح لنا باستخدام إمكاناتنا الاقتصادية بشكل أفضل وخلق فرص إضافية للهند ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرّة)).

في السنوات الأخيرة، وقّعت الهند اتفاقات تجارية مع أستراليا والإمارات، بينما تُجري مفاوضات مع المملكة المتحدة.

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