16 ألف زائر متوقع لمعرض الورق في أبوظبي أبريل المقبل

تقام الدورة التاسعة لمعرض الورق والمناديل وان شو الذي تنظمه مجموعة الفرات للمعارض والمؤتمرات في مركز أبوظبي الدولي للمعارض (أدنيك) ثلاثة أيام في الفترة من 16 وحتى 18 أبريل المقبل، بموازاة مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، وهوما يمثل إضافة مهمة لخبراء صناعة الورق والمناديل والتعبئة والتغليف على مستوى العالم.

وقال المهندس طارق فقاس الرئيس التنفيذي لمجموعة ((الفرات)) للمعارض والمؤتمرات إن المعرض فرصة مواتية مثالية لعقد وإبرام الصفقات والبحث عن الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن المعرض في دورته التاسعة هذا العام يتميز بمشاركة أكثر من 230 شركة من 35 دولة، متوقعاً حضور أكثر من 16,000 زائر من 110 دول.

ويستقطب المعرض باقة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً، ونخبة كبيرة ومتميزة من أبرز اللاعبين الإقليميين والمبتكرين، بهدف استعراض مجموعة واسعة من المنتجات الورقية والعلامات التجارية المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية المهمة في مكان واحد، وهو ما يتيح للزوّار اكتشاف أحدث اتجاهات السوق والتواصل مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في الصناعات الورقية المختلفة والصناعة المرتبطة بها.

ويصاحب المعرض أسبوع اللب، الذي يشكل تجمعاً رئيساً لصناعة اللب، ويشمل عدداً من المؤتمرات والكثير من الاجتماعات.

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