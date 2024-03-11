لنفكر بإيجابية ففي التشاؤم خطر كبير

ينضح عالم المساعدة الذاتية باقتباسات محفزة، تتحدث عن قوة التفكير الإيجابي، وأهمية إعادة تشكيل الجانب السلبي، ولدينا مثال وهو: ((ستبدأ الحصول على نتائج إيجابية، بمجرد استعاضتك عن الأفكار السلبية بأخرى إيجابية))، وثمّة أيضاً: ((التفكير الإيجابي ليس مجرد شعار))، وهناك كذلك: ((ليس ثمة أمر جيد وسيئ، ولكن تفكيرنا هو ما يجعله كذلك))، وهذا الاقتباس الأخير من ويليام شكسبير، من مسرحية هاملت، ولكن حينما يتعلق الأمر بالطريقة التي نفكر ونتحدث بها عن العالم الخارجي، وعن مستقبله على وجه الخصوص، فليس من المعتاد أن تكون اللهجة بعيدة عن القتامة الشديدة، ويبدو أن الكثيرين قد قرروا تبني إحساس من التشاؤم الساحق للروح الذي لا هوادة فيه، وستبدو في أعين الناس غير عابئ بكل المعاناة في العالم إذا تفوهت بأمر متفائل، بل ستجد نفسك مفتقداً الوقار ومذموماً بدرجة كبيرة.

وعلى مر السنين، كثيراً ما كنت استغرب لدى سؤالي أحد الأصدقاء أو المعارف عن أحوالهم، فكانوا يجيبوني بشيء على غرار ((أنت تعلمين، ليست الأمور رائعة، فالعالم سيئ للغاية حالياً))، فكنت أميل إلى الإيماء برأسي، ولكن لست دائماً متأكدة من الجانب السيئ من العالم الذي أومئ برأسي موافقة عليه، فهناك عدد هائل من الأمور المريعة التي ربما كانوا يشيرون إليها في أي وقت، سواء كانت غزة أو التغير المناخي أو حتى الذكاء الاصطناعي، فمن السهل إيجاد أمور يمكن للمرء أن يتشاءم بخصوصها، ولكن أين هؤلاء من الكثير من الأمور التي يمكن التفاؤل بسببها، ولا أقصد بيانها كلها هنا، ولكن على سبيل المثال، وصل معدل وفيات الرضع إلى مستوى قياسي منخفض في العام الماضي، وتوصل العالم إلى تقدم كبير في علاج الزهايمر، كما وافقت السلطات على علاج ناجع ورخيص ضد الملاريا، وسجل عدد طيور النسر الذهبي أرقاماً قياسية في أسكتلندا بعد مشروع للحفاظ عليها.

وقد نظن أننا أذكياء عند تبنينا نظرة متشائمة، ولكن البحوث تفيد بخلاف ذلك، إذ خَلُصَت دراسة أجرتها ((إبسوس موري)) في سنة 2017 وشملت 28 دولة إلى أن المستجيبين الأقل معرفة بمدى التقدم البشري كانوا الأكثر تشاؤماً إزاء المستقبل، وفي حين أخطأ 52% من المستجيبين بصفة عامة باعتقادهم بأن الفقر المدقع إنما يزداد سوءاً (في ضوء نجاح نحو 100,000 شخص يومياً في الخروج من هوة الفقر المدقع)، ولكن الأشخاص الذين يعيشون في بلدان أفقر كانوا أكثر دراية بهذا وأكثر تفاؤلاً بالمستقبل، وبينما اتفق نحو 41% من المستجيبين الصينيين على أن ((العالم يتحسن))، فقد اتفق 4% من البريطانيين و6% من الأمريكيين على الأمر ذاته، وكان الفرنسيون هم ((البؤساء)) أكثر فاتفق 3% منهم فقط على هذا الأمر.

وبعبارة أخرى، غالباً ما يكون التشاؤم في غير محله، كما أنه يمكن أن يكون ضاراً تماماً، وقد يظن المتشائمون بأن تشاؤمهم وكآبتهم مفيدة في تحفيز الآخرين على التحرك، ولكن الكثير من الدراسات أظهرت أن النقيض هو الصحيح.

وفي دراسة منشورة في حوليات الأكاديمية الأمريكية للسياسة والعلوم الاجتماعية لسنة 2015، اختبر الباحثون فرضية تذهب إلى أن إطلاع الناس على كيفية مساعدة هندسة المناخ على تقليص الانبعاثات الكربونية قد يجعلهم مطمئنين أكثر في ما يتعلق بالتغير المناخي، ولكن لم يحدث ذلك، إذ وجد الباحثون أن الناس يصبحون أكثر قلقاً في شأن التغير المناخي عند إطلاعهم على الحلول العملية الممكنة.

وقال مارتن بودري، الفيلسوف لدى جامعة غنت: ((يظن الناس التشاؤم محفزاً على التحرك، أو طريقة لإبعاد الناس عن شعورهم بالرضا عن الذات واللامبالاة، أو أنك إن أخبرتهم بأن العالم يقترب من نهايته فإنهم سيهمّون إلى العمل ويحتجون في الطرقات ويصوّتون للحزب الصحيح، ولكن كلما كنت متشائماً، أظهرت للناس فكرة مفادها أن نافذة الأمل قد أوصدت ولم يعد ثمة ما يمكن فعله))، وقد توصلت ورقة بحثية نُشرت في العام الماضي في مجلة الفلسفة والشؤون العامة إلى النتيجة ذاتها، إذ وجدت أن ((التشاؤم مثبط وليس داعماً لمسألة تخفيف حدة الأخطار الوجودية)).

وينطوي التشاؤم المُبالغ فيه على خطر كبير، يتمثل في خلق مشكلة إطلاق الاستغاثات الكاذبة، ما يعمّق الشعور بالارتياب في مصادر من المُفترض كونها جديرة بالثقة، عند إثبات كون التحذيرات في شأن كارثة ما إنما كانت مُبالغاً فيها، وكانت ألكساندرا أوكاسيو-كورتيز، عضوة مجلس النواب الأمريكي تنبأت في سنة 2019، بأن ((نهاية العالم ستقع في غضون 12 عاماً إذا لم نواجه التغير المناخي))، فهل يعني ذلك أننا نبعد سبعة أعوام فقط عن الاندثار؟!

كثيراً ما يُقال إن ((الأمل هو ما سيقتلك))، ولكن في حقيقة الأمر غيابه هو القاتل، فقد أكدت الدراسات أن الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب تكون مرتفعة بصفة خاصة في صفوف المتشائمين، ويأتي التشاؤم مخلّفاً وراءه كل أنواع الظواهر السيئة والخطرة، مثل الفوضى والعدمية. وفي المقابل، فإن ما يثير الخوف بالقدر هو ذاته ذلك النوع من التفاؤل المتهور والمتوهم بأنه لن يحدث خطب سيئ، وهو الأمر الذي شدد عليه مارك أندرسن في ((مانيفستو التفاؤل إزاء التكنولوجيا)).

علينا إذن العثور على طريقة تضمن لنا ألا يصبح التشاؤم نبوءة ذاتية التحقق، وعلينا أن نجعل من التشاؤم أمراً مذموماً بقوة من جديد.

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