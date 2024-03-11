الذهب يحلّق عالياً لكن شركات التعدين غارقة في المشاكل

تواصل أسعار الذهب تحقيق مستويات قياسية جديدة، وهناك سببان لذلك؛ هما: توقع انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، والطلب المستمر من الأسر الصينية، لكن أكبر شركات التعدين، مثل نيوهاونت وباريك، لم تحقق النجاح نفسه، فقد انخفضت أسهم شركة نيومونت للتعدين ومقرها دنفر بنسبة 25% على مدار عام.

يأتي ذلك بعد صفقة استحوذت بموجبها شركة نيومونت على شركة نيوكريست الأسترالية في فبراير الماضي، بسعر مبالغ فيه قدره 19.5 مليار دولار، وهو سعر مرتفع للغاية بالنسبة للمساهمين، كما واجهت أسهم شركة باريك صعوبات أيضاً، في ظل خطط لبناء منجم نحاس وذهب في باكستان التي تمر بفترة من المخاطر الجيوسياسية.

وعلى عكس عشاق الذهب، يطالب المستثمرون في الأسهم بتدفق نقدي حر لإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح من شركات تعدين الذهب. ولا يثق المستثمرون كثيراً بالمديرين التنفيذيين في مجال التعدين كرعاة لرأس المال الخاص بهم، ومن المفارقات أن هذا الانفصال بين المعدن وشركات التعدين قد يدفع إلى إبرام المزيد من الصفقات.

لكن ذلك لا يعني تجنب المستثمرين جميع شركات تنقيب الذهب، فقد استخدمت شركة كينروس جولد الكندية، تحت ضغط من شركة الاستثمار النشطة إليوت مانجمنت، الفوائض النقدية لإعادة شراء أسهمها. وارتفع سهمها بنسبة 42% خلال الفترة نفسها.

واستفادت شركة أجنيكو إيجل، ثالث أكبر شركة، من الإدارة المتحفظة مالياً وأصول المناجم الموجودة في كندا المستقرة سياسياً. ومن المرجح أن تجد عمليات شراء شركات التعدين الصغيرة والمتوسطة استحساناً لدى المستثمرين. وتقدمت شركة يينتاي جولد الصينية الشهر الماضي لشراء شركة أوسينو ريسورسيز مقابل 368 مليون دولار كندي نقداً (272.53 مليون دولار أمريكي). وتجاوز ذلك عرضاً من منافسة أوسينو المحلية، وهي شركة دندي ريسورسيز.

وقد ملأت هذه الاستحواذات الأصغر جيوب المستثمرين بالذهب في السنوات الأخيرة. ووفقاً لتحليل أجراه بنك مونتريال للأسواق المالية لـ22 صفقة منذ عام 2018، فإن أفضل عائد على الاستثمار، بمتوسط 100%، حدث في عمليات شراء بأقل من ملياري دولار. وكانت هذه المشتريات عادة لمناجم متوسطة الحجم تقوم بشراء المشاريع الصغيرة. في المقابل، أضاع اندماج نيوكريست نحو 1.4 مليار دولار من القيمة.

ويعتقد جون هاثاوي، من شركة سبروت لإدارة الأصول، أن الأهداف الرخيصة وفيرة، تصل بعض الشركات الصغيرة إلى النقطة التي تبدو فيها احتياجات الاستثمار في المشاريع ضخمة للغاية، مما يجبرها على البيع.

وتنقسم شركات التعدين الصغيرة إلى معسكرين، حيث من المتوقع أن تتحول بعض الشركات المنتجة، مثل شركة أوشيانا جولد المدرجة في تورنتو، إلى التدفق النقدي الحر الإيجابي قريباً، كما يلاحظ بنك مونتريال. أما بالنسبة للمستثمرين الآخرين الذين يحتاجون إلى مصادر جديدة لرأس المال، فإن شركة ريونيون جولد تحتاج إلى أموال لتطوير منجم أوكو ويست في دولة غايانا المنتجة للنفط حديثاً، وقد يجذب ذلك المستثمرين المغامرين أو شركات التعدين التي تمتلك وفرة برأس مال.

عموماً، فإنه في حال استمرار ارتفاع سعر الذهب، فإن الحديث عن نشاط الصفقات سيزداد. ويفضل المساهمون، الذين يخشون من دفع مبالغ زائدة مقابل النمو أن تقوم الشركات بالتنقيب في السوق عن الأصول الرخيصة أولاً.

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