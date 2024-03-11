توقعات بمواصلة الأسهم الأمريكية الارتفاعات القياسية

تشير توقعات المحللين إلى أن الأسهم الأمريكية ستواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة بأكثر من مرة في سنة 2024.

ويرى توم لي محلل فندسترات Fundstrat أن سوق الأسهم الأمريكية سيواصل الارتفاع لأعلى مستوى على الإطلاق، قائلاً، إنه على الرغم من بعض عمليات جني الأرباح المستمرة في سوق الأسهم، حتى بعد تقرير الوظائف القوي عن فبراير، فإن هناك 3 عوامل تدعم الاتجاه الصعودي للأسهم.

وأضاف، في تصريحات لشبكة ((سي إن بي سي)): تسجل المؤشرات الأمريكية مكاسب قياسية بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، ووسط آمال أن يبدأ الفدرالي الأمريكي خفض الفائدة في منتصف العام الجاري.

وعدد الأسباب قائلاً: أولاً استعداد الفدرالي الأمريكي لخفض الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، وثانياً نتائج الأعمال القوية، أما ثالثاً فهو نقص سلوك المخاطرة من جانب المستثمرين.

وشدد المحلل لدى فندسترات على أنه في الوقت الذي تواصل فيه أرباح الشركات الارتفاع، فإن التقييمات لا تبدو مبالغاً فيها، بما يوفر المزيد من الاتجاه الصعودي أمام أسعار الأسهم، كما أشار إلى أن المستثمرين لا يظهرون سلوك المخاطرة الذي غالباً ما يتزامن مع ذروة دورات السوق.

وحققت بورصة وول ستريت مستويات قياسية هذا العام بفضل الارتفاع المستمر في أسهم شركة إنفيديا التي تسيطر على 80 في المئة من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وتقف المؤشرات الرئيسة عند مستويات جيدة مرتفعة، إذ حقق مؤشر ((إس آند بي 500)) نحو 17 ارتفاعاً في آخر 19 أسبوعاً، وذلك أول مرة منذ الستينيات، ويتماسك فوق مستوى 5,123 نقطة، فيما يقف مؤشر داو جونز عند مستوى 38,722 نقطة، ومؤشر ناسداك عند مستوى 16,085 نقطة.

شركات التكنولوجيا

من جهة أخرى، تقف إنفيديا في أعقاب شركة أبل لتنتزع منها مكانتها ثاني أكبر شركة في العالم من ناحية القيمة، مع استمرار تعطش المستثمرين للشركة المصنعة لأشباه الموصلات التي تعمل رقائقها على تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل روبوت الدردشة (تشات جي. بي. تي).

وأدت القفزة المذهلة التي حفزها الذكاء الاصطناعي في أسهم إنفيديا إلى ارتفاع قيمة الشركة من تريليون دولار إلى أكثر من تريليوني دولار في تسعة أشهر فقط، لتتخطى في طريقها أمازون وألفابت، الشركة الأم لغوغل، وأرامكو السعودية.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة إنفيديا نحو 2.38 تريليون دولار، متخلفة عن أبل بنحو 230 مليار دولار وعن مايكروسوفت بنحو 645 مليار دولار.

وتفوقت شركتا إنفيديا التي ارتفعت قيمتها 95 في المئة وميتا بلاتفورمز التي ارتفعت قيمتها 46.6 في المئة على نظرائهما وسط ما يعرف باسم ((العظماء السبعة))، ما يسلط الضوء على شهية لا ترتوي للمستثمرين من كل شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وقال ريتشارد ميكلر الشريك لدى تشيري لين إنفستمنتس بولاية نيوجيرزي ((ارتفاع إنفيديا يمثل انعكاساً للأسس القوية جداً التي يقوم عليها نموذجها الاقتصادي الحالي)).

وتراجعت شركة أبل التي تعاني تراجع مبيعاتها من أجهزة آيفون في يناير عن مكانتها كونها كبرى الشركات الأمريكية من ناحية القيمة لمصلحة شركة مايكروسوفت أول مرة منذ سنة 2021.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، حلت إنفيديا محل شركة تسلا بعدما أصبحت أسهم شركة الرقائق المتطورة هي الأكثر تداولاً في وول ستريت من ناحية القيمة.

إعادة الشراء

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز عمليات إعادة شراء الأسهم الأمريكية مستويات تريليون دولار لأول مرة في 2025، بدعم من النمو القوي للأرباح في شركات التكنولوجيا والأوضاع المالية الأقل تشدداً، مع تطلع الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة.

وقال البنك إنه من المتوقع نمو عملية إعادة شراء الأسهم لدى شركات مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 16% إلى 1.08 تريليون دولار في العام المقبل، بعد زيادة متوقعة بنسبة 13% إلى 925 مليار دولار في العام الجاري.

ووفقاً لمحللي الأسهم الأمريكية لدى جولدمان ساكس، فإن نمو الأرباح هو المحرك الرئيسي لعمليات إعادة شراء الأسهم على مستوى المؤشر. وعادة ما تتجه الشركات لإعادة شراء أسهمها عندما تشعر بالثقة بشأن المستقبل، وعندما ترى أن أسعار الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.

وحققت المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية في العام الجاري، بدعم من الطفرة التي تسجلها أسهم الذكاء الاصطناعي والرهانات على خفض معدل الفائدة. وترى بعض البنوك الكبرى أن هناك مساحة لمزيد من المكاسب على صعيد الأسهم.

ويرى محللو جولدمان ساكس أن النمو السريع للإيرادات لدى شركات التكنولوجيا الأمريكية قد يكون كافياً لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي في الأعوام المقبلة من دون إعاقة عوائد المستثمرين.

كما أشاروا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية قد تدفع الشركات نحو تأجيل عمليات إعادة شراء الأسهم الكبيرة حتى 2025.

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