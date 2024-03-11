«سيلك ليجال للمحاماة» تفتتح مقرها في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة ((سيلك ليجال)) لأعمال المحاماة، ومقرها بانكوك، افتتاح مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، بهدف توسيع ممارستها في الأصول الرقمية.

وأشار الشريك الإداري للشركة جيسون كوربيت، إلى أنَّ الشركة تدرك الفرص المتنامية في دبي في مجال الأصول الرقمية والعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين، وتقنيات الـ Web3، لذلك أعلنت الشركة خطوتها الاستراتيجية في مركز دبي المالي العالمي كأحد أسرع المراكز التجارية نمواً عالمياً.

وأضاف في بيان أصدرته الشركة: ((استباقية حكومة دبي في اعتماد هيئة الأصول الافتراضية، يتماشى مع خبرة الشركة وأهدافها في ممارسة الأصول الرقمية)). واستطرد قائلاً: ((لا نستهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الأصول الرقمية في الشرق الأوسط فحسب؛ بل تحفيز الابتكار وفرص الاستثمار في مجال العملات المشفّرة المتنامي في المنطقة)).

وتستعد الشركة لتبية احتياجات مجالات متنوعة، بما في ذلك: قانون الشركات، والقانون التجاري، والتكنولوجيا المالية، وأنظمة الويب 3.0، والذكاء الاصطناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز