«سوثبيز إنترناشونال ريالتي»: العقارات الفاخرة بدبي «مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية»

شهدت أسعار العقارات في دبي ارتفاعاً قوياً خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، إلا أن العقارات الفاخرة في المدينة لا تزال ((مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية))، وفقاً لما أكده خبير العقارات كريس وايتهيد، الشريك الإداري في شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي.

وأوضح وايتهيد في تصريحات خاصة لـ((البيان)) أنه على مدار العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية وبعد انتهاء الإغلاقات التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا، حدث تدفق كبير للمشترين ذوي الثروات الكبيرة من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى دبي.

وأضاف أن المستثمرين يتطلعون الآن إلى البقاء في الإمارات على المدى الطويل، وأن أسعار العقارات اليوم ذات قيمة أفضل مقارنة بأسواق العقارات الرئيسية الأخرى.

أسعار قياسية

وفقًا لتقرير سوثبيز إنترناشونال ريالتي لعام 2024، شهدت دبي أسعار بيع قياسية طوال عام 2023، حيث وصلت قيمة بعض العقارات الفاخرة فيها إلى نحو 4000 دولار (14690 درهماً) للقدم المربعة، ما يمثل زيادات متتالية على أساس سنوي منذ عام 2020.

وخلال العام الماضي باعت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي شقة بنتهاوس على المخطط في فندق مرسى العرب مقابل 114 مليون دولار (420 مليون درهم)، تليها شقة في بولغاري لايت هاوس بيعت بمبلغ 112 مليون دولار (410 ملايين درهم).

وفي عام 2023 أيضاً تم إدراج مبنى قصر ضخم في تلال الإمارات بسعر قياسي قدره 204 ملايين دولار (749.3 مليون درهم) من قبل سوثبيز إنترناشونال ريالتي.

وقال وايتهيد: ((يأتي المشترون من أجل جودة العقار، والقيمة مقابل المال، والبيع بالتجزئة. وبينما كان البعض ينظر إلى دبي سابقاً بوصفها محطة يأتي إليها الناس لكسب المال ثم يغادرون فإن الكثير منهم الآن ينتقلون للاستمتاع بنمط الحياة الراقي والبقاء هنا طويلاً)).

وفي عام 2023 ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في المدينة بنسبة 16.9% في الربعين الأولين، وفقاً لمراجعة سوق العقارات في الإمارات الصادرة عن سي بي آر إي، مع ارتفاع متوسط أسعار الشقق بنسبة 17.2% ومتوسط أسعار الفلل بنسبة 15.1%، كما ارتفع حجم المعاملات للعام حتى يونيو 2023 بنسبة 42.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2023.

وقال كريس وايتهيد: ((هناك نقص في العقارات الفاخرة في دبي، لكن في السنوات الثلاث الماضية بدأ السوق في طرح العديد من المشاريع الفاخرة التي هي قيد التطوير حالياً)).

وأضاف: ((يريد المشترون أصحاب الثروات العالية الحصول على الخدمة والثقة في اسم علامة تجارية معروفة، لقد أطلقنا للتو مشروع باكارات ريزيدنسيز في دبي، الذي حقق نجاحاً كبيراً)). وتوفر مساكن باكارات شققاً ووحدات بنتهاوس مكونة من غرفتين إلى خمس غرف نوم بأسعار تبدأ من 4.9 ملايين دولار (18 مليون درهم))).

وأكد وايتهيد: ((يرغب العديد من أشهر المهندسين المعماريين والمصممين في العالم في وضع أسمائهم في سوق دبي العقاري الآن. والطابع الحالي للتصميم معاصر للغاية، تماماً مثل لوس أنجلوس وميامي، مع الكثير من الإطارات البيضاء والزجاجية والسوداء)).

وتابع: ((الصعوبة تتمثل في العثور على أرض رئيسية في المدينة))، مضيفاً أن ((المشترين يريدون أسلوب حياة الشاطئ وليس بالضرورة المدينة، كما أن انخفاض مخزون الأراضي يدفع الأسعار إلى الارتفاع)).

وأضاف: ((إنهم لا يريدون القدوم إلى هنا ليباشروا أعمال البناء، إنما يريدون وضع حقائبهم وبدء العيش هنا مباشرة من خلال شراء أحد المنازل الجاهزة)).

وقال وايتهيد: ((الأصول ذات القيمة العالية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، ويجب ألا ننسى أن هناك الكثير من الإعفاءات الضريبية، وهناك ميل لدى الأفراد من ذوي الثروات العالية لقضاء الشتاء هنا والصيف في أوروبا)).

وأشار وايتهيد إلى أن مستقبل العقارات فائقة الفخامة في دبي إيجابي، حيث أكد أنه ((ليس هناك أي علامة على التباطؤ، فالعرض قليل والطلب مرتفع. ولم تعد دبي سوقاً انتقالية، فالمشترون يأتون للبقاء، ولهذا السبب تنضج السوق)).

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