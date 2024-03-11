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«بتروفاك» تشغّل حقل غاز كبيراً في تركمانستان

3/11/2024 2:21:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت شركة بتروفاك الإماراتية، عقد تشغيل لأحد أكبر حقول الغاز في تركمانستان، وهو حقل جالكينيش، والذي تملكه شركة ((تركمان غاز)) التركمانية المملوكة لحكومة تركمانستان.

وذكرت صحيفة ((تركمانستان هاربارلال بورتالي)) التركمانية أنَّ العقد يمتد لمدة 3 سنوات، وبموجبه توفّر بتروفاك موظفين للإشراف ودعم العمليات ونشاط الصيانة؛ بالإضافة للدعم الفني وخدمات المشتريات؛ وتطوير وتنفيذ أنظمة الإدارة لدعم العمليات الفعالة لمرافق المعالجة المركزية في حقل الغاز.

وجالكينيش، يُعدّ أكبر حقل غاز بري في العالم، ومصدراً هاماً لإمدادات الصين، والذي قد يصبح قاعدة إمداد للمواد الخام لخط أنابيب الغاز الذي يضم تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند.

وجدير بالذكر أنَّ شركة بتروفاك وقّعت مشروعاً بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة جلف للنفط والغاز وذلك في عام 2013، كما وقّعت شركة تركمان غاز مذكرة تعاون مع شركة أدنوك أيضاً في إطار مشروع جالكينيش.

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