27 ألف طلب استرداد ضريبي بملياري درهم عن بناء مساكن المواطنين بنهاية 2023

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المستفيدين من خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للطلبات المعتمدة منذ بدء تقديم الخدمة في عام 2018 حتى نهاية العام الماضي تجاوز 27.33 ألف طلب لمواطنات ومواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم الجديدة بقيمة إجمالية تخطت 2.02 مليار درهم.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن الإحصاءات أظهرت أن العدد والقيمة الإجمالية للطلبات المعتمدة في هذا المجال شهدا نمواً سنوياً متواصلاً، فارتفع عدد الطلبات المعتمدة من 270 طلباً من مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 9.11 ملايين درهم في عام 2018 إلى 1.9 ألف طلب تم اعتمادها خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، وارتفع عدد الطلبات المعتمدة إلى 3.75 آلاف طلب بقيمة 301.35 مليون درهم بنمو كبير خلال عام 2020 بلغت نسبته 97.16% في عدد الطلبات المعتمدة، و148.1% في قيمة الضريبة المستردة.

وأشارت إلى تواصل الارتفاع، حيث بلغ عدد الطلبات المعتمدة في 2021 نحو 5.99 آلاف طلب بقيمة 467.52 مليون درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 59.62% في عدد الطلبات المعتمدة، و55.14% في قيمة الضريبة المستردة. كما ارتفع عدد الطلبات المعتمدة إلى 7.17 آلاف طلب بقيمة 583.38 مليون درهم خلال عام 2022 بنمو 19.61% في عدد الطلبات المعتمدة، و24.78% في قيمة الضريبة المستردة. وبلغ عدد الطلبات المعتمدة خلال العام الماضي (2023) نحو 8.25 آلاف طلب من مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً بقيمة إجمالية بلغت 720.12 مليون درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 15.06% في عدد الطلبات المعتمدة، و23.44% في قيمة الضريبة المستردة.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: ((تظهر المؤشرات أن السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً متواصلاً في أعداد المواطنين المستفيدين من خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، ما يؤكد نجاح جهود الهيئة للتطوير والتحديث المستمر للمحافظة على تقديم الخدمة وفقاً لأفضل المعايير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل سبل الدعم لإسعاد المواطنين وتحقيق استقرارهم ورفاهيتهم باعتبارهم أساس خطط التنمية وهدفها)).

وأضاف: ((شهدت خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين عمليات تحديث متواصلة منذ بدء تقديمها عبر مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال المنصة الإلكترونية لاسترداد الضريبة التي تتميز بالوضوح والشفافية. كما حرصت الهيئة على زيادة الوعي بكيفية الاستفادة من الخدمة من خلال تقديم معلومات بوسائل تعريفية متنوعة للوصول إلى المواطنين المعنيين، وتقديم الدعم لهم لتسهيل إجراءات الاسترداد وتعريفهم بالتحسينات المستمرة للخدمة)).

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