مركز الشاي يستهدف استقطاب 50 شركة جديدة في 2024

كشف سعيد أحمد السويدي مدير إدارة السلع الزراعية في مركز دبي للسلع المتعددة، أن مركز الشاي يستهدف استقطاب 50 شركة جديدة على الأقل خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم واردات الشاي إلى المركز الموجود في ميناء جبل علي، نمت بنسبة 45 % خلال عام 2023.

وتفصيلاً، قال السويدي في تصريحات خاصة لـ ((البيان))، إن عدد الشركات في مركز الشاي الموجود في ميناء جبل علي بلغ 250 شركة عالمية ومحلية، متخصصة في صناعة وتجارة الشاي بنهاية 2023، فيما يستهدف المركز استقطاب 50 شركة جديدة على الأقل خلال عام 2024، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تعمل في تجارة وصناعة الشاي إلى 300 شركة بنهاية العام الجاري.

وأفاد السويدي بأن 80 % من حجم الشاي الذي يستقبله المركز سنوياً يتم إعادة تصديره، فيما يدخل نحو 20 % منه إلى السوق المحلي، لافتاً إلى أن المركز يتعامل مع 32 ألف طن شاي، تأتي عبر 4 آلاف حاوية تستقبلها دبي سنوياً.

وكشف السويدي أن مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، يستهدف زيادة عمليات تصنيع أكياس الشاي، وتوسيع مجالات وآفاق الإنتاج إلى مستويات جديدة، خلال العام الجاري، لا سيما أن المركز أنتج أكثر من نصف مليار كيس شاي خلال عام 2023، بطلب من عدة شركات محلية وعالمية، حيث يتم تصدير جزء من أكياس الشاي المصنعة، والجزء الآخر للاستهلاك المحلي.

وأكد السويدي أن رحلة الشاي الأساسية في العالم اليوم تمر عبر دبي، عبر ميناء جبل علي الاستراتيجي، ومركز الشاي الذي يستقبل رحلات وواردات الشاي من كل دول الحزام العالمي، مشيراً إلى أن معظم أكياس الشاي المصنعة عالمياً لا تحتوي على مصدر واحد للشاي، وإنما مزيج من عدة دول، والجدير بالذكر أن عمليات مزج أنواع الشاي في كثير من الأحيان يتم في دبي.

وقال السويدي إن الصين تعتبر اليوم المنتج الأكبر للشاي في العالم، ولكنها لا تصدره بكميات كبيرة، نظراً لحجم الاستهلاك المحلي الكبير، تليها الهند، والتي تعتبر ثاني أكبر منتج في العالم، حيث تصدر نحو 40 إلى 50 % من إنتاجها السنوي فقط، بالمقابل، هناك بعض الدول الأفريقية التي ليس لديها ثقافة استهلاك عالية للشاي، مثل كينيا، والتي تستحوذ على المركز الثالث أو الرابع، بحسب الموسم، وبالتنافس مع سريلانكا.

وأضاف السويدي أن دولة كينيا تصدر نحو 95 % من إنتاجها السنوي للشاي، لكونها لا تستهلكه بكميات كبيرة محلياً، وكذلك الأمر بالنسبة لسريلانكا، فإنها تصدر نحو 70 إلى 80 % من إنتاجها، وبالتالي، تعتبر كل من الصين والهند وكينيا وسريلانكا، المنتجين الأربعة الكبار عالمياً في مجال الشاي.

وأوضح السويدي أن فيتنام تعتبر أيضاً من أبرز منتجي الشاي في آسيا، إضافة إلى بعض المنتجين الآخرين في أفريقيا، مثل أوغندا وراوندا، لافتاً إلى وجود استثمارات إماراتية مهمة في مزارع الشاي في كل من كينيا وأوغندا وراوندا.

ولفت السويدي إلى وجود نمو بنسبة 45 % في واردات الشاي إلى المركز خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، مؤكداً أنه لا يوجد أي مكان في العام فيها تنوع في حاويات الشاي المستوردة مثل دبي، حيث إن بعض الحاويات تصل في نفس اليوم، وتغادر مباشرة إلى وجهات أخرى حول العالم، إذ تعتبر دبي المكان المثالي للتجار العالميين للحصول على خليط أو تنوع في منتجات الشاي من عدة دول، فضلاً عن خيارات التصنيع والتغليف المتقدمة والمتطورة، التي يتمتع بها المركز.

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