5 أمور من مكروهات الصوم

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن بعض المكروهات المتعلقة بصوم شهر رمضان الكريم، والتي يُثاب المسلم على تركها، ولكن إذا قام بفعلها لا تبطل صومه.

ونشرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 5 مكروهات، والتي جاءت على النحو التالي:

1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

2. ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.

3. القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي الوطء.

4. الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.

5. الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.



كانت دار الإفتاء، قد أوضحت بعض المكروهات الأخرى للصيام، منها ابتلاع

الصائم لريقه، واستخدام ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه، كمسحوق المسك والبخور ونحوهما، كل هذه الأمور من مكروهات الصوم.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجب على الصائم أن يحفظ أعضاءه وجوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى، كالغيبة والنميمة، وتجنب النظر إلى ما حرمه الله تعالى، والبعد عن الخصام والشقاق وقطع صلة الرحم، مشيرةً إلى أن اتباع هذه المحظورات يُعرض صيام المسلم لما يفسده ويُضيع ثوابه.