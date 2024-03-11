شهر رمضان يبدأ على وقع الحرب في غزة

أعلنت الإمارات والسعودية ومصر ومعظم دول الخليج أن اليوم الإثنين أول أيام رمضان المترافق هذا العام وأجواء حزينة في المنطقة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت إيران أن الثلاثاء سيكون أول أيام شهر الصوم في البلاد، وهو ما أعلنته أيضا سلطنة عمان وليبيا.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا عن الديوان الملكي جاء فيه "المحكمة العليا تُقرر أن الاثنين الموافق 11 مارس (آذار) 2024 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وفي رسالة بمناسبة حلول شهر الصوم، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته" إزاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ خمسة أشهر "لإيقاف الجرائم الوحشية وتوفير الممرّات الإنسانية والإغاثية الآمنة".

وقال الملك سلمان "إنّنا وإذ يؤلمنا أن يحلّ شهر رمضان هذا العام، في ظلّ ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات، فإنّنا نؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف هذه الجرائم الوحشية، وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة" لسكّان القطاع الفلسطيني المهدّدين بمجاعة.

بدوره وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن التهنئة للمسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان، قائلاً في بيان إنّ "الشهر الفضيل هو وقت للتأمل والتجديد، وهو يأتي هذا العام في لحظة ألم شديد".

وأضاف بايدن في بيان "بينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول الإفطار، فإنّ معاناة الشعب الفلسطيني ستكون في أذهان الكثيرين. إنّها في ذهني بالنسبة لي"، متعهّداً زيادة المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي رسالة عبر الفيديو، ذكّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بأنّ شهر الصوم يحلّ هذا العام بينما يعاني كثيرون في دول عدّة "من أفغانستان إلى منطقة الساحل، ومن القرن الأفريقي إلى سوريا وسواها" من جراء "الحروب والنزوح والخوف".

وأضاف غوتيريش "أودّ أن أعرب عن رسالة تضامن ودعم خاصة لجميع الذين يعانون من الفظائع في غزة. في هذه الأوقات العصيبة، تمثّل روح رمضان منارة أمل، وتذكيراً بإنسانيتنا المشتركة".

وعلى غرار السعودية، أعلنت الإمارات وقطر والكويت والبحرين ومصر واليمن والأراضي الفلسطينية أن الإثنين سيكون أول أيام رمضان، وفق ما نقل الإعلام الرسمي في هذه البلدان، تبعتها تونس والجزائر معلنتين أنّ الإثنين هو غرة رمضان.

وكانت إيران أعلنت سابقا أنه يتعذر رؤية هلال رمضان الأحد. وقال حجة الإسلام علي رضا موحج نجاد، عضو طاقم الاستهلال "يمكن رؤية هلال شهر رمضان بسهولة يوم الاثنين. ولذلك نتوقع، كما ورد في التقويم، أن يكون يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

في الأردن، أعلن مفتي عام المملكة أحمد حسنات، أن "الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وقال حسنات في مؤتمر صحافي "اسأل الله أن يفرج كرب اهلنا المستضعفين في غزة ويرفع عنهم الابتلاء والعدوان ويرحم شهداءهم ويشفي جرحاهم".

وبينما يحيي المسلمون عادة هذا الشهر في أجواء من البهجة والفرح، تلقي الحرب في غزة بظلالها على جزء كبير منهم هذا العام خصوصا في المنطقة.

ويأتي رمضان هذا العام وقد دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة شهرها السادس، بعدما اندلعت إثر هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، أوقع أكثر من 1160 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية.

وتعهّدت الدولة العبرية "القضاء" على حركة (حماس)، وتشنّ مذاك قصفا مكثفا وعمليات برية في غزة، ما أدى لمقتل أكثر من 31 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة للحركة.

وفيما صدحت التكبيرات في عدد من العواصم العربية إيذانا بصلاة التراويح لأولى ليالي رمضان مساء الأحد، قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إنّ "أكثر من ألف مسجد باتت ركاما وأكوام دمار أو تضررت بسبب القصف الاسرائيلي".

وأضافت "لن يتمكن مئات آلاف المصلين من أداء صلاة التراويح في المساجد المهدومة".

ومقابل استعدادات الأسر في العالم الإسلامي لإحياء الشهر، يواجه أكثر من مليوني شخص يشكّلون الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني المحاصر، خطر المجاعة، بحسب الأمم المتحدة، في وقت يواصل المجتمع الدولي تعبئته لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية.

قهر شديد

وفيما يتوافد فلسطينيون إلى السوق في رفح في جنوب قطاع غزة استعدادا لشهر رمضان في ظل ارتفاع الأسعار، تراجعت تماما آمال التوصل الى هدنة بحلول شهر الصوم الذي يبدأ الإثنين في الأراضي الفلسطينية.

وقال حسونة طبيب حسان وهو طبيب أسنان، نازح من مدينة غزة لوكالة فرانس برس "هناك العديد من الأشياء غير متوافرة في السوق، وحتى إذا كانت متوافرة فهي بأسعار فلكية".

الأمر نفسه أكده الطبيب هشام عبد الفتاح الذي قال "نعاني حالياً من أشياء لم نعهدها في الماضي، مثل الأسعار المرتفعة جداً، بل الجنونية."

بدوره، تحدث باسل ياسين وهو مهندس زراعي في منظمة غير حكومية عن "رمضان مختلف تماما".

وقال "بالطبع، رمضان هذا يختلف تمامًا عن كل أشهر رمضان الماضية. رمضان هو شهر الطمأنينة وهذه النقطة التي هي الأهم ليست موجودة".

وتابع "نحن لا نعرف إن كنا سنقضي رمضان في بيت أو في خيمة أو على البحر في الشمال أو في الجنوب".

وتساءل الستيني جميل الخطيب المدرس في مدرسة للأونروا "كيف سنفطر في رمضان؟".

وتابع من خيمته "لا مأوى ولا كهرباء ولا ماء ولا اتصالات، والأسوأ لا شيء على مائدة السحور أو الفطور في هذه الخيمة، وأيضا لمئات آلاف النازحين المنكوبين في غزة حيث لا يوجد أصلا طعام".

ويلقي هذا الواقع الحزين والكئيب بظلاله على استقبال كثير من المسلمين لشهر الصوم.





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