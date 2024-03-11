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أوبنهايمر يكتسح جوائز الأوسكار ويفوز بسبع جوائز بينها أفضل فيلم

3/11/2024 2:21:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتسح فيلم السيرة الذاتية الملحمي "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان جوائز الأوسكار، حيث حصد سبع جوائز من بينها جائزة أفضل فيلم.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن الفيلم الذي تدور أحداثه حول "جيه روبرت أوبنهايمر"، عالم الفيزياء النظرية والذي يوصف بأنه أبو القنبلة الذرية، على جائزة أفضل فيلم بينما فاز النجم الأيرلندي سيليان ميرفي بجائزة أفضل ممثل وحصل نولان على جائزة أفضل مخرج في الحفل الذي أقيم يوم الأحد.

وحصل روبرت داوني جونيور على جائزة أفضل ممثل مساعد عن أداء دور لويس شتراوس، رئيس هيئة الطاقة الذرية.

كما فاز الفيلم بجوائز أفضل مونتاج وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصوير سينمائي.

وحصلت إيما ستون على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم الكوميديا السريالية "كائنات مسكينة" أو "بور ثينجس"، الذي يدور حول امرأة جرى لها زرع دماغ طفل.

وحصلت دافين جوي راندولف على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها كطاهية مكلومة في فيلم "ذا هولدوفرز"، الذي تدور أحداثه حول معلمة حادة الطباع تبقى في المدرسة خلال العطلات.


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