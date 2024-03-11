Monday, 11 March 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو .. روبوت لتوصيل طعام النزلاء في فنادق الصين

3/11/2024 2:21:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بالسفر مقطع فيديو يوثق تجربة فريدة لكيفية توصيل طعامه إلى غرفته بالفندق عن طريق الروبوت.

وأظهر الفيديو الذي نشره Ken Abroad كيف يقوم الروبوت بتوصيل الطعام إلى غرفته أثناء إقامته في أحد الفنادق في الصين.

وأظهر كين، في الفيديو، أنه عندما وصل الروبوت خارج غرفته، رن الهاتف الموجود داخل غرفته لإبلاغه بوصول الروبوت ففتح باب غرفته وكان هناك روبوت يقف مباشرة بالخارج.

أدرك الرجل، الذي لم يكن يفهم اللغة الصينية، أنه يحتاج إلى الضغط على زر على الشاشة الموجودة على رأس الروبوت، لفتح مكان يتم حفظ طعامه فيه، وعند الضغط على الزر ظهر الطعام.

وأوضح الرجل أنه يجب إخراج الطعام من الروبوت خلال 70 ثانية، ومن ثم الضغط على زر لإغلاق مكان الطعام ثم ترك الروبوت الرجل مع طعامه وذهب بعيدا.


MENAFN11032024000110011019ID1107958977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث