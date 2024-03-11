فيديو .. روبوت لتوصيل طعام النزلاء في فنادق الصين

شارك أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بالسفر مقطع فيديو يوثق تجربة فريدة لكيفية توصيل طعامه إلى غرفته بالفندق عن طريق الروبوت.

وأظهر الفيديو الذي نشره Ken Abroad كيف يقوم الروبوت بتوصيل الطعام إلى غرفته أثناء إقامته في أحد الفنادق في الصين.

وأظهر كين، في الفيديو، أنه عندما وصل الروبوت خارج غرفته، رن الهاتف الموجود داخل غرفته لإبلاغه بوصول الروبوت ففتح باب غرفته وكان هناك روبوت يقف مباشرة بالخارج.

أدرك الرجل، الذي لم يكن يفهم اللغة الصينية، أنه يحتاج إلى الضغط على زر على الشاشة الموجودة على رأس الروبوت، لفتح مكان يتم حفظ طعامه فيه، وعند الضغط على الزر ظهر الطعام.

وأوضح الرجل أنه يجب إخراج الطعام من الروبوت خلال 70 ثانية، ومن ثم الضغط على زر لإغلاق مكان الطعام ثم ترك الروبوت الرجل مع طعامه وذهب بعيدا.



