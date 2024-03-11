الإمارات: غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، برئاسة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضحت لجنة تحري رؤية هلال رمضان، أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان 1445هـ ، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، ثبت لديها اليوم، رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام، وعليه فإن غداً الاثنين الموافق 11 مارس 2024، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة الكريمة رفع وزير العدل وأعضاء اللجنة، أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة "حفظه الله" ، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

كما هنأ شعب دولة الإمارات وجميع المسلمين بحلول الشهر الفضيل.

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