الإمارات: غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، برئاسة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأوضحت لجنة تحري رؤية هلال رمضان، أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان 1445هـ ، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، ثبت لديها اليوم، رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام، وعليه فإن غداً الاثنين الموافق 11 مارس 2024، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وبهذه المناسبة الكريمة رفع وزير العدل وأعضاء اللجنة، أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة "حفظه الله" ، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
كما هنأ شعب دولة الإمارات وجميع المسلمين بحلول الشهر الفضيل.
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