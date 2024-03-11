محمد بن زايد: أبارك لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"
لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء
شهر رمضان المبارك.
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" "أبارك لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء، شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يكون شهر سلام واستقرار ومحبة في العالم أجمع".
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