محمد بن زايد: أبارك لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء

بارك

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"

لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء

شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" "أبارك لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء، شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يكون شهر سلام واستقرار ومحبة في العالم أجمع".





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