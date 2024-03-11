طقس الإمارت معتدل الحرارة خلال النصف الأول من نهار رمضان يميل للارتفاع في النصف الثاني



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير مناخي عن شهر رمضان المبارك أن يكون الطقس في نهار الشهر الفضيل معتدل الحرارة على أغلب المناطق خلال النصف الأول من الشهر وتميل درجات الحرارة للارتفاع في النصف الثاني.

ويكون الطقس معتدلا إلى لطيف الحرارة بوجه عام أغلب ليالي الشهر المبارك ويكون في النصف الأول منه مائلا للبرودة خلال الليل وعند ساعات الفجر.

أما درجات الحرارة فتتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 29 و 34 °م وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 45 °م، في بعض المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 18 و 21 °م، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 3°م تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

والأمطـــــار في هذه الفترة تكون ضعيفة ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجيًا خاصة ًفي النصف الثاني منه، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، قد يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبه امتداد لمنخفض جوي علوي متعمق، تزداد فرص تكون السُّحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطارعلى الدولة.

وتشير التنبؤات طويلة المدى إلى أن كميات سقوط الأمطار سوف تكون حول المعدل، حيث أن معدل الأمطار في هذا الشهر على الدولة 9 ملم، أعلى مجموع يومي لكمية أمطار سجلت خلال الفترة للسنوات السابقة بلغت 100.4 ملم على جميرا بتاريخ 21 مارس 2020.

والرطــوبة تقل نسبتها في الهواء قليلاً خلال هذه الفترة خاصة في الربع الأخير من شهر رمضان، وإن ظلت فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة خلال ساعات الصَّباح. ويتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 70% إلى 78% خلال فترة الَّليل والصباح الباكر،

بينما يتراوح متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 20% إلى 30%خلال فترة الظهيرة والنِّهار.

والريـــاح السائدة في فترة الليل والصباح تكون جنوبية شرقية، وفي فترة الظَّهيرة والْمساء تكون رياح شمالية غربية (نسيم البر والبحر)، كما تنشط الرياح مع تعمق الأنظمة الضغطية مِما تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة أحياناً .

أقصى سرعة رياح (هبه) 123 كلم/س في دلما سنة 2020 ويبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كلم / الساعة.

وعدد الساعات من آذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 13 ساعة و 14 دقيقة تقريبا في بداية الفترة وتزيد تدريجياً مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 13 ساعة و 57 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر وذلك حسب مدينة ابوظبي وضواحيها.

و قد تزيد أو تقل المدة ببضعة دقائق سواء في بداية الشهر أو نهاية الشهر حسب الموقع.

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