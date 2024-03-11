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الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

3/11/2024 2:12:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وقوبلت دعوته بدعم عدة أعضاء في مجلس الأمن الدولي بينما تتخذ الأزمة الإنسانية «أبعادا هائلة».
وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن «بعد أيام قليلة يبدأ شهر رمضان المبارك. لذا أوجه نداء من هذه القاعة. أدعو جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية بمناسبة شهر رمضان».
وأضاف غوتيريش «يجب أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى إسكات الأسلحة بشكل دائم في جميع أنحاء البلاد ورسم طريق ثابت نحو سلام دائم للشعب السوداني».
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن «الأزمة الإنسانية في السودان تتخذ أبعادا هائلة. ونصف السكان ـ حوالى 25 مليون شخص ـ بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة. وقد قتل أكثر من 14 ألف شخص، وهو رقم من المرجح أن يكون أعلى بكثير في الواقع».
وحذر أنطونيو غوتيريش من أن «أنظمة تزويد المياه والصرف الصحي تنهار. والأمراض آخذة في الانتشار. والجوع يسود في السودان. ويعاني حوالى 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد: وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق خلال موسم الحصاد، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد في الأشهر المقبلة».
وتابع «لقد تلقينا بالفعل تقارير عن أطفال يموتون بسبب سوء التغذية».
في حين أيد معظم أعضاء المجلس دعوة الخميس لوقف إطلاق النار خلال رمضان، أبدت بعض الدول تحفظا، ولاسيما الصين وروسيا.
واعتبر نائب السفير الصيني داي بينغ أن «المهمة الأكثر إلحاحا هي إنهاء القتال في أسرع وقت ممكن»، مضيفا أن «الصين تعتقد أن تصرفات المجلس يجب أن تكون داعمة للديبلوماسية وتتجنب مفاقمة التوترات».
وقال السفير السوداني الحارث إدريس الحارث محمد «لقد أرسل لي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان للتو رسالة يرحب فيها بدعوة الأمين العام».
وأضاف أن البرهان «يتساءل عن كيفية القيام بذلك» في حين تواصل قوات الدعم السريع «هجماتها ضد المدنيين بلا انقطاع»، داعيا إلى «تقديم آلية للتنفيذ».
بدوره، شدد نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي على أن «وضع الأطفال خصوصا لا يحتمل. لقد نزح أربعة ملايين، وأكثر من 700 ألف سيعانون من أخطر أشكال سوء التغذية هذا العام».

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