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إضرابات جديدة في ألمانيا تعطل حركة القطارات والنقل الجوي

3/11/2024 2:12:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) واجه مئات آلاف الركاب في ألمانيا اضطرابات في حركة السفر أمس مع تنفيذ العاملين في المطار إضرابات جديدة للمطالبة بزيادة أجورهم.
يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من الإضرابات المتواصلة منذ شهور، فيما تدور خلافات بين العمال والإدارة في مختلف القطاعات بشأن شروط العمل في ظل التضخم المرتفع وضعف النشاط التجاري.
وتأثرت قطاعات النقل والمتاجر والخدمة المدنية بالإضرابات إلى جانب مجالات أخرى من الحياة العامة.
وللمرة الخامسة منذ نوفمبر 2023، بدأ العاملون في قطاع السكك الحديد إضرابا في خدمات الشحن وفي خدمات الركاب.
وتهدف مدة الإضراب للتأكيد على مطلب رئيسي لنقابة سائقي القطارات GDL خفض أسبوع العمل إلى 35 ساعة من 38.
وقال راينهارد ليغوكي الذي وصل أخيرا إلى محطة برلين الرئيسية على متن قطار آت من حوض الرور إن الألمان العاديين وجدوا أنفسهم مرة تلو أخرى عالقين في نزاع مرير بشكل متزايد.
وأضاف «على الركاب ألا يتحولوا إلى ضحية للنزاعات المتواصلة منذ مدة طويلة بين المفاوضين عن الطرفين».
وينفذ الموظفون في قطاع السكك الحديد إضرابات متكررة للمطالبة بزيادة أجورهم لمساعدة العاملين على التعامل مع تكاليف المعيشة المرتفعة في ضوء التضخم.
وأدى إضراب سائقي الشاحنات إلى اضطراب حركة السفر بالنسبة لآلاف الركاب على مدى أيام.

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