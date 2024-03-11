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قانون العفو عن انفصاليي كاتالونيا يتخطى أول عقبة في البرلمان الإسباني

3/11/2024 2:12:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تخطى قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، وهو ثمرة مفاوضات صعبة بين الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز والحزبين الانفصاليين الكاتالونيين، العقبة الأولى أمس عبر اقراره من قبل لجنة العدل في مجلس النواب الإسباني.
وهذا الاجراء بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة اليسارية لأنه يشترط دعم النواب الانفصاليين الكاتالونيين لسانشيز الذي لا يستطيع تبني أي إجراء بدون أصواتهم.
وعليه حماية جميع المتورطين في الانفصال الفاشل لكاتالونيا في عام 2017 من أي ملاحقات قانونية. وينبغي أن يستفيد من هذا التدبير مئات الأشخاص.
وافقت لجنة العدل بمجلس النواب بأغلبية 20 صوتا مقابل 17 على النص الجديد المقترح من الحزب الاشتراكي وحزب معا من أجل كاتالونيا وحزب كارليس بوتشيمون وحزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا، الحزب الانفصالي الكاتالوني الآخر.
والآن سيعرض مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس النواب، ولم يتم تحديد موعد بعد لكن يرجح أن يتم ذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وإذا تم تبني مشروع القانون سيرفع لاحقا إلى مجلس الشيوخ حيث تتمتع المعارضة اليمينية بالأغلبية التي تعهدت تأخير اقراره قدر الإمكان.

MENAFN11032024000130011022ID1107958843

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