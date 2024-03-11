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مزارعون يتظاهرون بجراراتهم في وسط براغ تنديدا بالحكومة

3/11/2024 2:12:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عرقلت مئات الجرارات حركة المرور في وسط براغ التاريخي أمس في وقت نظم مزارعون تظاهرة احتجاج للتنديد بسياسات التقشف والإجراءات البيروقراطية المفرطة.
واعتقل متظاهر بعد أن ألقى حمولة شاحنة من الأسمدة الحيوانية أمام مبنى حكومي.
وفي أحدث تظاهرات المزارعين التي تنظم في أنحاء اوروبا، دعا المتظاهرون الحكومة التشيكية إلى دعم التوظيف في المناطق الريفية والتخلي عن إجراءات التقشف، بما فيها الضرائب على إعانات الاتحاد الأوروبي.
واشتكوا أيضا من ارتفاع كلفة الانتاج والإجراءات البيروقراطية المفرطة وقوانين البيئة الأوروبية وواردات الحبوب من أوكرانيا.
وقال المزارع ميشال لوكان لوكالة فرانس برس «إننا نحتج ضد حكومتنا، إنهم يحجبون إعاناتنا وأوضاعنا ليست متساوية مع.. ألمانيا أو فرنسا».
واعتبر لوكان الذي قطع 200 كلم من شرق البلاد وصولا إلى براغ، إن أوروبا مقسومة بين الغرب الذي يحظى بامتيازات والشرق. وأضاف «إنهم يستغلوننا، نصدر سلعا غذائية ذات جودة إلى ألمانيا وفرنسا ونستورد أغذية متدنية».
وتوقعت غرفة الزراعة أن يحضر 4000 متظاهر مع 1000 جرار وآليات أخرى إلى براغ، لكن الحشد أمام المبنى الحكومي التشيكي في العاصمة كان أصغر حجما.
وعلى الحدود الفرنسية الإسبانية عرقل 300 مزارع فرنسي وأسباني حدود بيرياتو في إقليم الباسك بجراراتهم أمس، ووجهوا «إنذارا نهائيا» للاتحاد الأوروبي من أجل «إعفاء طاقة الإنتاج تماما من الضرائب».
وتجمع المزارعون منذ منتصف النهار عند بوابة تحصيل الرسوم على جانبي الحدود وقدموا مطلبهم المشترك، بدون أن يرفعوا لافتات نقابية.
وأمهلوا الاتحاد الأوروبي حتى الأول من يونيو للإعلان عن «ضريبة صفر» على الغاز والديزل وحتى الديزل غير المخصص للطرق.

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