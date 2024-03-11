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القوات الأميركية والبريطانية تستهدف منطقة رأس عيسى في اليمن

3/11/2024 2:12:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت وسائل إعلام حوثية، بقصف الولايات المتحدة وبريطانيا بعض الأهداف الحوثية بمنطقة رأس عيسى في الحديدة اليمنية.
وقالت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين، أمس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارتين على منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة في غرب اليمن.
وفي ساعة مبكرة أمس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها قصفت مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وقالت إنهما «شكلتا تهديدا للسفن التجارية ولسفن البحرية الأميركية في المنطقة».
من جانبه، قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين باليمن، أمس إن الجماعة نفذت 96 عملية استهدفت فيها 61 سفينة دعما للفلسطينيين منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.
وقال الحوثي في كلمة تلفزيونية إنه تم إطلاق 403 صواريخ وطائرات مسيرة في تلك العمليات، مضيفا أن الأسبوع الحالي وحده شهد ثماني هجمات استهدفت فيها سبع سفن واستخدم فيها 19 صاروخا وطائرة مسيرة.
ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.
ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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