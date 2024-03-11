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تأجيل مفاوضات هدنة غزة للأسبوع المقبل ونتنياهو يصر على الحرب

3/11/2024 2:12:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتهت في القاهرة أمس، جولة المفاوضات الماراثونية التي بدأت يوم الأحد بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، بهدف للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة قبل رمضان، لكن الإعلان عن انتهائها أمس ومغادرة وفد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» القاهرة أثار شكوكا حول الالتزام بذلك الموعد، ما لم يتم تجاوز العقبات قبل استئنافها الأسبوع المقبل، بحسب مصادر مصرية.
وغادر وفد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» القاهرة، بحسب مسؤول رفيع المستوى في الحركة أمس، أكد أن الرد الإسرائيلي الأولي لا يلبي «الحد الأدنى».
وقال المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه إن وفد حماس غادر «القاهرة للتشاور، وحتى الآن في انتظار الرد النهائي الرسمي للعدو». وتابع إن الردود الأولية لإسرائيل «لا تلبي الحد الأدنى لمتطلباتنا المتعلقة بالوقف النهائي لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقواته من غزة... وعودة النازحين إلى بيوتهم والبدء في الاغاثة والإيواء والإعمار».
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه «سيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم»، مشيرة إلى أن «المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك».
وأكد المسؤول في حماس أن ما تطلبه الحركة في المفاوضات «هو أيضا مطلب شعبنا بكل مكوناته السياسية والمجتمعية رغم الألم والمعاناة».
وشدد على أن «العدو يماطل ويتلكأ و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يضيع فرصة الوصول إلى وقف إطلاق النار وانهاء العدوان بدوافع شخصية وحزبية».
وقال «نحن لن نتنازل عما يحقق لشعبنا الأمان والعودة إلى بيوتهم وإطلاق عملية اغاثة وإعمار تلبي احتياجاتهم الأساسية واستعادة القدرة على الحياة في قطاع غزة بعد التدمير الهمجي الذي ارتكبه الاحتلال».
وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش سيواصل عملياته ضد كل مواقع حماس في قطاع غزة بما فيها رفح التي وصفها بالمعقل الأخير للحركة.
وأضاف نتنياهو أن جهود القوات الإسرائيلية ستستمر حتى تحقيق «الانتصار». وتابع: نخوض هذه الحرب من أجل ضمان بقائنا.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن هناك ضغوطا دولية متزايدة على حكومته وعلى الجيش وهذا «ما يدفعهم إلى توحيد الصف».
ويحاول الوسطاء المصريون والقطريون والأميركيون منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق على هدنة يفترض أن تشمل الهدنة إطلاق محتجزين في غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وينص الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 42 رهينة محتجزين في غزة في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ووفق الأمم المتحدة، باتت المجاعة تهدد 2.2 مليون شخص، هم الغالبية العظمى من سكان القطاع المحاصر. والوضع خطير بشكل خاص في الشمال، حيث تجعل المعارك والتدمير، إضافة إلى القيود الإسرائيلية، إيصال المساعدات إلى نحو 300 ألف نسمة عملية شبه مستحيلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على منصة إكس إن «هذا الرعب يجب أن يتوقف الآن»، مشددا على أن «وقفا إنسانيا لإطلاق النار لا يمكن أن ينتظر».
ولا تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الا بموافقة إسرائيلية، وغالبيتها عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. وتؤكد المنظمات الإنسانية أن كمية المساعدات لا تكفي لسد حاجات سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.
ولجأت دول عدة في الأيام الأخيرة، بينها الولايات المتحدة أبرز داعمي إسرائيل سياسيا وعسكريا في هذه الحرب، إلى إلقاء المساعدات من الجو.
ودعت الصين أمس إلى «وقف فوري لإطلاق النار» ووصفت الحرب في غزة بأنها «عار على الحضارة»، مجددة موقفها المؤيد لإقامة دولة فلسطينية.
إلى ذلك ألقت طائرات شحن أميركية من طراز «سي-130» مساعدات من الجو في قطاع غزة الخميس، وفق ما أفاد الجيش الأميركي، في ثالث عملية لإيصال مساعدات خلال أقل من أسبوع.
وأفادت القيادة المركزية الأميركية بأنها نفذت مع القوات الأردنية عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة.
وأوضحت في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي «ألقت طائرات سي-130 الأميركية أكثر من 38 ألف وجبة توفر مساعدات إنسانية تنقذ حياة (السكان) في شمال غزة، لتمكين المدنيين من الوصول إلى مساعدات ضرورية».
وتعليقا على هذه العمليات، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنها جيدة ولكنها غير كافية والممرات البحرية مطلوبة ولكنها تستغرق وقتا.
وأكد أن على المعنيين بالوضع في غزة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وتؤكد منظمات إغاثة أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة تبقى شحيحة جدا، وتخضع قوافل المساعدات التي تدخل برا لموافقة مسبقة من إسرائيل.
ميدانيا، تواصل إسرائيل قصفها على مناطق القطاع، وأدى إلى مقتل 83 شخصا خلال 24 ساعة أمس كما ذكرت وزارة الصحة التابعة لحماس.
وذكر شهود عيان أن المعارك تجددت في حي الزيتون بمدينة غزة، وفي الجنوب في قرية الشوكة القريبة من رفح، وكذلك في الجزء الغربي من خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع.
جاء ذلك في وقت أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أمس ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 30800 شخصا منذ بدء الحرب قبل خمسة أشهر.
وقالت الوزارة «ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 30800 شهيد و72298 إصابة منذ السابع من أكتوبر»، مشيرة إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و142 إصابة خلال 24 ساعة.
وأعلن المركز الصحافي لحكومة حماس أن إسرائيل أعادت إلى السلطات الفلسطينية عشرات الجثث التي تم انتشالها في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة.
وتم دفن الجثث «في مقبرة جماعية تم حفرها مؤخرا» بالقرب من رفح بجنوب القطاع الفلسطيني.
من جانبها، أشارت هيئة المعابر الحدودية في غزة إلى أن عدد هذه الجثث التي وصلت عبر معبر كرم أبو سالم الفاصل بين إسرائيل وجنوب قطاع غزة، يبلغ 47 وأنه تم «تحويلها إلى مستشفى النجار» في رفح.
وأضاف المكتب الصحافي لحركة حماس أن «الجثث تم حجزها ونقلها إلى إسرائيل لغرض فحصها» من قبل السلطات الإسرائيلية التي أرادت التأكد من أنها ليست جثث رهائن محتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

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