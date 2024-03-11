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ترامب يدعو بايدن إلى مناظرة في أي وقت وأي مكان

3/11/2024 2:12:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحدى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلفه ومنافسه المرتقب جو بايدن لإجراء مناظرة انتخابية معه بعد أن خرج الرجلان من الانتخابات التمهيدية كمرشحين شبه مؤكدين عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
وقال ترامب «من المهم، من أجل مصلحة بلادنا، أن نناقش أنا وجو بايدن قضايا حيوية جدا لأميركا والشعب الأميركي».
وأضاف في منشور على منصته «تروث سوشال» الخاصة به «أنا أدعو إلى مناظرات، في أي وقت وفي أي مكان».
وحجز ترامب البالغ 77 عاما تقريبا بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة خلال انتخابات الثلاثاء الكبير الذي شهد فوزه في 14 ولاية من أصل 15، حيث انتزعت منه منافسته نيكي هايلي ولاية فيرمونت قبل أن تعلن انسحابها لاحقا من السباق.
وفاز بايدن البالغ 81 عاما أيضا في كل الولايات باستثناء خسارته في منطقة ساموا الأميركية الصغيرة في المحيط الهادئ. ومن المؤكد تقريبا أن ترامب سيكون خصمه في انتخابات نوفمبر.
وكان ترامب قد رفض دعوات متكررة من قبل هايلي ومنافسيه الأساسيين الآخرين في الحزب الجمهوري للمشاركة في مناظرات خلال الانتخابات التمهيدية، لاعتقاده أنه لن يكسب شيئا من منافسين يسبقهم بأشواط في الاستطلاعات.
لكن الوضع اختلف الآن، إذ إن الفارق بينه وبين بايدن في الاستطلاعات يقع في خانة هامش الخطأ، لذا فقد بدل موقفه وأبدى استعداده للمشاركة في مناظرات حتى لو استضافها الحزب الديموقراطي.
وتواجه الثنائي في مناظرتين عام 2020، الأولى شابتها الفوضى، حيث أمضى ترامب معظم الوقت يصرخ بوجه بايدن، وتم إلغاء مناظرة ثالثة بسبب كوفيد.
كما تعهد ترامب بـ «رد سريع» على خطاب بايدن عن حال الاتحاد، قائلا إنه «من المهم بالنسبة للبلاد أن تحصل على الحقيقة».
وكتب بايدن على منصة إكس قبل إلقاء خطابه أمس، «اخترتموني لأؤدي المهمة، أبني اقتصادا يعمل لصالح العاملين، وأجعل الحياة أفضل للعائلات». وأمضى بايدن ثلاثة أيام في نهاية الأسبوع الماضي مع مساعديه في منتجع كامب ديفيد للعمل على صياغة الخطاب.
وكان عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا الأميركية دين فيليبس أعلن أمس الأول انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بعد إخفاقه في إحراز أي تقدم في ترسيخ نفسه كبديل للرئيس جو بايدن.
وجاء قرار فيليبس بعد يوم الثلاثاء الكبير الذي كرس بايدن وترامب مرشحين عن حزبيهما إلى حد بعيد.
وقال فيليبس في منشور على منصة (أكس) «من الواضح أن البديل ليس أنا».
وتتحضر الولايات المتحدة لمواجهة جديدة بين بايدن وترامب في 2024، بعد أربعة أعوام من فوز الرئيس الديموقراطي على منافسه الجمهوري وإخراجه من البيت الأبيض في انتخابات 2020.
وعشية خطاب بايدن، وافق مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتبارا من اليوم.
وتمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من ستة مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة.
وبعد مرور خمسة أشهر من بدء السنة المالية، لم يوافق الكونغرس بعد على 12 مشروع قانون للإنفاق السنوي تشكل الميزانية الفيدرالية، فيما واجهت العديد من الإدارات العامة مواعيد نهائية بحلول منتصف هذه الليلة.
وموافقة مجلس النواب الأربعاء على حزمة بقيمة 460 مليار دولار - تم التوصل إليها بعد أشهر من المفاوضات المكثفة بين الحزبين - يجعل الولايات المتحدة أقرب خطوة إلى الحفاظ على تمويل الحكومة حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.
ولا يزال يتعين على مشروع القانون الذي يمول وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة، أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ قبل أن يتمكن الرئيس جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونا وتجنب الإغلاق الجزئي.

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