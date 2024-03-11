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مصورون من الكويت والبحرين يوثقون ظهوراً نادراً لعقاب أبيض الذيل في محمية الجهراء

3/11/2024 2:12:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمكن مصورون من الكويت والبحرين من توثيق رصد ثلاثة طيور من عقاب أبيض الذيل في محمية الجهراء وهو من الطيور الجارحة قليلة المشاهدة في بيئة الكويت ومنطقة الخليج العربي.
وقال أستاذ الصحة البيئية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. مهدي غلوم إن المصورين من الكويت والبحرين وبجهود المصور زكريا عمران تمكنوا في شهر فبراير الماضي من رصد عقاب أبيض الذيل من الطيور الجارحة القليلة المشاهدة في بيئة الكويت وشبه الجزيرة العربية وتعتبر مشاهدة ثلاثة من هذه الطيور الجارحة حالة نادرة جدا.
وأضاف غلوم أن رصد العقبان تم على ساحل محمية الجهراء «حيث شاهدنا ثلاثة طيور جارحة حجمها وشكلها مختلف عن باقي الطيور الجارحة بالمحمية وبعد مراقبتها وتصويرها تم معرفة نوعها».
وأوضح أن العقاب أبيض الذيل يعتبر أكبر طائر جارح في قارة أوروبا ويتراوح طوله مابين 78 و94 سم وطول جناحيه ما بين 178 و245 سم والإناث أثقل قليلا من الذكور ويتراوح وزنها ما بين 4 و6.9 كجم أما الذكور فما بين 3.1 و5.4 كجم.
وذكر أن العقبان الثلاثة التي تم رصدها بالمحمية تعتبر طيورا يافعة لأن لونها بني داكن مع ريش بيضاء فوضوية في جسمه وذيله أبيض وأطرافه داكنة.
وبين غلوم أن لون ريش الطيور البالغة هو بني شاحب في كل الجسم باستثناء ذيله الأبيض اللون يكون شكله مستدقا الذي جاء اسمه منه ورأسه فيه لون أبيض شاحب متجانس مع بقية لون الجسم ريش الطيران لونها داكن ومنقاره كبير ومعقوف ولونه أصفر.
وأشار إلى أن العقاب أبيض الذيل يوجد في العادة قرب مصادر المياه فهو يأكل الأسماك بشكل أساسي لكنه يأكل أحيانا الطيور مثل البط والثدييات الصغيرة مثل الأرانب أو القواع ويلجأ أحيانا إلى سرقة الصيد من الحيوانات والطيور الأخرى وحتى من أبناء جنسه كما أنه سيأكل الجثث إذا توافرت.

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