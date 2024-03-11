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حلّ أزمة التلوث في ((صباح الأحمد السكنية))

3/11/2024 2:12:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أنهت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان أزمة تلوث الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية في المنطقة الجنوبية في البلاد عن طريق افتتاح محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة ضخ صباح الأحمد السكنية، ويأتي ذلك في إطار العمل على إنهاء مشكلة ما تعاني منه منطقة صباح الأحمد السكنية من تلوث صحي.
وجاءت متابعة الوزيرة المشعان لإنهاء المشكلة بتوجيهات القيادة السياسية وحرص العاملين في الوزارة لأنها أزمة تكدس مياه الصرف الصحي والبحيرات في مدينة صباح الأحمد السكنية.
ويأتي مشروع توسعة محطة أم الهيمان بالتعاون مع هيئة الشراكة وشركات عالمية رائدة في مجال الصرف الصحي، وذلك لأهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية في البلاد.
ويكمن ذلك عن طريق توفير مياه معالجة وفق المعايير البيئية العالمية للاستفادة منها في أغراض استخراج البترول والأغراض الزراعية وزيادة الغطاء الاخضر في الدولة.

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