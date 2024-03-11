حلّ أزمة التلوث في ((صباح الأحمد السكنية))

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أنهت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان أزمة تلوث الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية في المنطقة الجنوبية في البلاد عن طريق افتتاح محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة ضخ صباح الأحمد السكنية، ويأتي ذلك في إطار العمل على إنهاء مشكلة ما تعاني منه منطقة صباح الأحمد السكنية من تلوث صحي.
وجاءت متابعة الوزيرة المشعان لإنهاء المشكلة بتوجيهات القيادة السياسية وحرص العاملين في الوزارة لأنها أزمة تكدس مياه الصرف الصحي والبحيرات في مدينة صباح الأحمد السكنية.
ويأتي مشروع توسعة محطة أم الهيمان بالتعاون مع هيئة الشراكة وشركات عالمية رائدة في مجال الصرف الصحي، وذلك لأهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية في البلاد.
ويكمن ذلك عن طريق توفير مياه معالجة وفق المعايير البيئية العالمية للاستفادة منها في أغراض استخراج البترول والأغراض الزراعية وزيادة الغطاء الاخضر في الدولة.
MENAFN11032024000130011022ID1107958835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.