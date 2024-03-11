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الكويت تضع حجر الأساس لجناحها في النسخة المقبلة من إكسبو ((أوساكا 2025)) باليابان

3/11/2024 2:12:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وضعت الكويت حجر الأساس لجناحها في النسخة المقبلة من إكسبو (أوساكا 2025) بجزيرة (يوميشيما) الاصطناعية في اليابان بحضور عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والاجتماعية ورجال الأعمال والمؤسسات الشريكة.
وقال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بوزارة الإعلام المفوض العام لدولة الكويت في اكسبو (اوساكا 2025) سالم الوطيان في كلمته خلال حفل وضع حجر الاساس «نعلن مرحلة التنفيذ الفعلي لجناح دولة الكويت في الاكسبو وهي مرحلة الانتقال من التخطيط النظري إلى التنفيذ العملي لصرح جديد سوف يشيد على أرض اليابان أرض المحبة والسلام».
وأضاف أن «هذا الصرح يحمل في طياته رسالة السلام من بلدي الكويت ورؤيتنا للشراكة والانفتاح على العالم».
وأعرب الوطيان عن «تطلع الكويت من خلال إكسبو (أوساكا 2025) الذي سيكون وجهة العالم ومحط أنظاره عبر مختلف المشاركات الدولية إلى تعزيز الروابط الوثيقة بين الشعبين الكويتي والياباني وكذلك شعوب العالم».
وأوضح أن الاكسبو سيمكن زواره من السفر عبر الزمان والمكان لاكتشاف تجارب الشعوب والتنوع الثقافي العالمي وهو الأمر الذي سيساهم في دعم السلام العالمي.
وحضر حفل وضع حجر الاساس للجناح الكويتي إلى جانب الوطيان سفيرنا لدى اليابان سامي الزمانان والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي.
واستلهم تصميم الجناح من المشهد المعماري المميز للكويت وأساليب البناء التقليدية التي تظهر في مختلف أركان المبنى حيث تأتي المساحات المفتوحة والطراز المعماري الفريد الذي يأخذ شكل جناحي طائر في مقدمة المبنى.
ويأتي تصميم الجناح بحيث يرى الزوار لدى دخولهم عرضا تمهيديا ملهما يقدم إضاءات على كنوز الكويت المكنونة من خلال لؤلؤة عملاقة ثم يدخل الزوار إلى قاعة تحاكي الأجواء الصحراوية وتسرد تاريخ التبادل التجاري للكويت.
وأما القاعة الثالثة فتتمحور حول أهل الكويت وشعبها إذ تضم جدارا تفاعليا كبيرا يظهر فسيفساء المجتمع الكويتي ويبرز شخصيات ملهمة ومشاريع شكلت علامة فارقة في تاريخ البلاد.
وفي قاعة العرض الأساسي يرسم الزوار بأنفسهم معالم المستقبل عبر إسقاط مثير على قبة الجناح من خلال إرسال أمنياتهم وأحلامهم للغد المشرق.

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