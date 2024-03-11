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((المحامين)) تؤكد أهمية مبادرة ((أمان)) الوطنية لحماية الأطفال من العنف والتنمر

3/11/2024 2:12:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت جمعية المحامين أهمية مبادرة «أمان» التي تم اطلاقها وتعنى بحماية الاطفال من جميع اشكال العنف والتنمر في المدارس بشكل مباشر او الكترونيا. وقال المحامي سالم السعد ممثلا عن جمعية المحامين لـ«كونا» ان الجمعية راعية لهذه المبادرة الطموحة والهادفة لحماية الطفل من العنف والتنمر وهي حريصة على رعاية مثل هذه المبادرات التي تخص المجتمع الكويتي بكل اطيافه. وأضاف السعد ان التنمر والعنف ظاهرتان مستفحلتان في المجتمع الكويتي ولابد من الحد منهما كونهما يؤثران سلبا على نفسية الطفل، مبينا ان الجمعية بصدد صياغة قانون خاص بهاتين الظاهرتين وتقديمه للجهات المختصة للعمل على تشريعه والحد منهما. وأوضح انه تم اليوم افتتاح بوث خاص بالمبادرة في مجمع الأفنيوز يتم فيه تلقي الحالات المتعرضة للعنف والتنمر لتقديم حلول بكيفية التعامل مع الاطفال المتعرضين لهاتين الظاهرتين على مدى ثلاثة ايام متواصلة حتى السبت المقبل.

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