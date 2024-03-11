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محافظ الأحمدي هنأ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك

3/11/2024 2:12:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال الخالد في رسالة تهنئة بعث بها إلى صاحب السمو الأمير: يشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي أخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على سموكم وعلى كويتنا الحبيبة وعلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى سبحانه أن يحقق لكويتنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ سموكم لنا نعم الوالد والقائد والمعلم، وأن يخطو وطننا الغالي مزيدا من الخطوات الوثابة نحو مستقبل أكثر إشراقا تتحقق فيه الغايات في ظل الرعاية السامية لسموكم حفظكم الله ورعاكم.
كما هنأ الخالد سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال رسالة تهنئة أعرب فيها عن تهانيه بحلول الشهر الفضيل، وتمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة الجليلة بالخير والأمن والأمان والاستقرار على الكويت الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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