إيداع رواتب المساعدات الاجتماعية في حسابات المستفيدين

إيداع رواتب المساعدات الاجتماعية في حسابات المستفيدين
التاريخ
3/11/2024 2:12:00 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت وزارة الشؤون أنه تم إيداع رواتب المساعدات الاجتماعية في حسابات المستفيدين عن شهر مارس.
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