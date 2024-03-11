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مشاركة مجتمعية في ((يوم الكويت الرياضي)) غداً

3/11/2024 2:12:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
ينطلق غدا السبت «يوم الكويت الرياضي» وهو الحدث التاريخي المجتمعي الأول من نوعه بتنظيم الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وإشراف الهيئة العامة للرياضة، وتحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وكبار الشخصيات في الدولة ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الكويتي. وستنطلق فعاليات الحدث الرياضي في تمام الساعة الـ 8 صباحا من جسر جابر، والتي تتضمن سباق المشي لمسافة 5 كيلومترات وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلومترا. وسيكون السباق مفتوحا لجميع الفئات والأعمار من مواطنين ومقيمين مجانا ودون رسوم، كما تتضمن فعاليات اليوم الرياضي فقرات استعراضية ومسابقات جماعية في القرية الرياضية. ومن المقرر تنظيم هذا الحدث الرياضي سنويا ضمن خطط الدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة.

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