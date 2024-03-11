مشاركة مجتمعية في ((يوم الكويت الرياضي)) غداً

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
ينطلق غدا السبت «يوم الكويت الرياضي» وهو الحدث التاريخي المجتمعي الأول من نوعه بتنظيم الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وإشراف الهيئة العامة للرياضة، وتحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وكبار الشخصيات في الدولة ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الكويتي. وستنطلق فعاليات الحدث الرياضي في تمام الساعة الـ 8 صباحا من جسر جابر، والتي تتضمن سباق المشي لمسافة 5 كيلومترات وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلومترا. وسيكون السباق مفتوحا لجميع الفئات والأعمار من مواطنين ومقيمين مجانا ودون رسوم، كما تتضمن فعاليات اليوم الرياضي فقرات استعراضية ومسابقات جماعية في القرية الرياضية. ومن المقرر تنظيم هذا الحدث الرياضي سنويا ضمن خطط الدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة.
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