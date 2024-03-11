سهام الفريح: الكويت سبّاقة عربياً في التصديق على الاتفاقيات الحقوقية والإنسانية وتطبيق بنودها

المغامس: هدفنا تعزيز وحماية الإنسان من خلال تصويب تشريعاتنا الوطنية

أسامة أبو السعودأكدت نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان د.سهام الفريح أن الكويت سباقة ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى الوطن العربي في التصديق على العديد من الاتفاقيات الحقوقية والإنسانية، ولم يقف الأمر عند التصديق بل تعداه إلى تطبيق بنود هذه الاتفاقيات والعمل بها.جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى القانوني الأول للجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية التابعة للديوان الوطني لحقوق الإنسان والذي عقد تحت عنوان «نظرة قانونية حول ممارسات الحقوق المدنية والسياسية في دولة الكويت»وشددت د.الفريح على ان الديوان الوطني لحقوق الإنسان يقف كمدافع عن الحقوق والحريات الأساسية في الكويت برصد أي انتهاك يتعرض له اي إنسان كويتي او غير كويتي التزاما بالمعايير الدولية لحقوق الانسان.وعبرت عن أسفها لما يتعرض له أهل غزة من ظلم وجرائم وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان طالت الكبير والطفل والمرأة.ومن جانبه، ألقى رئيس اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية السفير خالد المغامس كلمة بدأها بالآية الكريمة (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) فمن هذه الآية المباركة، يتأكد ان الله سبحانه وتعالى شاء للبشرية الكرامة وميزهم على عموم خلقه بهذه النعمة، وجاءت المواثيق الدولية لتشدد على أهمية ترسيخ هذه الحقيقة والعمل على تعزيزها، فقامت بتقنين العديد من الحقوق واعتبرتها أساسية لضمان كرامة الإنسان وحمايته من الخوف والفاقة، ونجد ذلك مجسدا في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان وما اصدرته الامم المتحدة من عهود واتفاقيات وفي مقدمتها العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام 1966.وتابع السفير المغامس: اتساقا مع ذلك عمدت دساتير العالم المتحضر ومنها دستور الكويت لعام 1962 إلى إفراد باب في وثيقته ليسطر حقوقا وحريات اعتبرها اساسية للإنسان. وتعتبر الحقوق المدنية والسياسية احدى الركائز الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان، فهي تستهدف سلامة الإنسان وانصافه وتبني شخصيته وتكفل حريته وتعزز نشأته، لذا حرصنا في الكويت على ان تخصص لجنة دائمة في اطار الديوان الوطني لحقوق الإنسان تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك تناغما مع رسالة الديوان، وفي سبيل ذلك نقوم في لجنة الحقوق المدنية والسياسية بمراجعة التشريعات النافذة ونقف على مدى توافقها مع مواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة.‏‎واستطرد المغامس: «نقترح التعديلات المناسبة عليها ونستعين في عملنا هذا بما ترصده الملاحظات الختامية لخبراء اللجنة الدولية للحقوق المدنية والسياسية من ثغرات في التشريعات والممارسات التي تمس حقوق الإنسان الأساسية، هذا ولا نألو جهدا في الاستفادة من خبرات اصحاب الاختصاص في هذا الشأن».‏‎وتابع السفير المغامس: يأتي لقاؤنا هذا اليوم لغرض تعزيز وحماية الإنسان من خلال تصويب تشريعاتنا الوطنية وممارسات اجهزة انفاذ القانون في مجال الحقوق المدنية والسياسية.‏‎وتابع «آثرنا في لقائنا اليوم، وهو اللقاء الأول الذي تنظمه لجنة الحقوق المدنية والسياسية، تحت عنوان «نظرة قانونية حول ممارسات الحقوق المدنية والسياسية في الكويت»، أن نطرح على بساط البحث مع أكاديميين ومختصين، مواضيع طالما أثيرت بشأنها ملاحظات من منظمات حقوقية دولية، بينها اللجنة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.وهذه المواضيع اضحت تشغل الشأن المحلي وحديث مؤسساته المدنية، وقد اجتهدنا في انتقاء 3 مواضيع نعتقد انها تكتسب أهمية بالغة في الفترة الحالية، تتمحور حول حرية التعبير ومكافحة الفساد والغاية للوصول إلى العدالة، واخيرا حقوق العمالة الأجنبية بشكل خاص، ووزعت هذه المواضيع على 3 جلسات يتحدث فيها أكاديميون مختصون، وستكون توصياتهم بالتأكيد ذات قيمة علمية وعملية لتعزيز حقوق الانسان ومحل اعتبار وتقدير للجنة الحقوق المدنية والسياسية والديوان الوطني لحقوق الإنسان على السواء.