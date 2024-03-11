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وكيل الداخلية ناقش مقترح ((الثقافة المرورية)) لطلبة الثاني عشر

3/11/2024 2:12:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق الشيخ سالم النواف اجتماع المجلس الأعلى للمرور الـ(20)، وذلك بحضور أعضاء المجلس واعضاء لجنة منهج التوعية المرورية.
وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق الشيخ سالم النواف بالحضور، ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق للارتقاء بمستوى الخدمات المرورية استنادا إلى منهج علمي يرتكز إلى احدث الاساليب العملية.
وناقش المجلس في اجتماعه الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ثم قدم أعضاء لجنة منهج التوعية المرورية عرضا لمقترح مسودة كتاب مقرر «الثقافة المرورية» المعد لطلبة الصف الثاني عشر والذي روعي فيه التوعية المرورية والثقافية للطلبة، كما اقترحت اللجنة ان تتضمن جميع الصفوف في مختلف المراحل السنية على مفاهيم مرورية، حيث يتم غرس القيم والأخلاق المرورية الحسنة والصحيحة في الطلبة من سن مبكرة.
واستمع أعضاء اللجنة إلى الملاحظات المقدمة من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، مؤكدا أهمية أن يقدم المنهج مفاهيم وأسسا مرورية تعزز من السلامة على الطريق والاحترام المتبادل بين مستخدميه.

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