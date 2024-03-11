Monday, 11 March 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية تسلَّم نسخة من أوراق اعتماد سفير تنزانيا

3/11/2024 2:11:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تـســلـم وزيـر الـخـارجية عبدالله اليحيا نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى الكويت سعيدي حسين ماسوو وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.
وتمنى الوزير اليحيا للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

MENAFN11032024000130011022ID1107958827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث