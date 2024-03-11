وزير الخارجية تسلَّم نسخة من أوراق اعتماد سفير تنزانيا

وزير الخارجية تسلَّم نسخة من أوراق اعتماد سفير تنزانيا
التاريخ
3/11/2024 2:11:59 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تـســلـم وزيـر الـخـارجية عبدالله اليحيا نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى الكويت سعيدي حسين ماسوو وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.
وتمنى الوزير اليحيا للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.
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