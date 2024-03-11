سلمان الدوسري: ننظر نظرة احترام وتقدير عالٍ للإعلام الكويتي



منظومة الإعلام السعودية تسهم في دعم وتمكين أي وسيلة إعلامية هادفة تقدم محتوى إيجابياً ضرورة مواكبة وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع إيجابياتها بعيداً عن التحديات

أكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري على دور الإعلام السعودي والكويتي في بيان قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدم السماح لكل من يحاول تعكير تلك العلاقة المتأصلة.وقال الوزير سلمان الدوسري في لقاء نظمته جمعية الصحافيين الكويتية بالتعاون مع وزارة الإعلام بمشاركة عدد من القيادات الاعلامية الكويتية وتم عقده في مكتبة الكويت الوطنية، إن العلاقات السياسية السعودية ـ الكويتية في أفضل مستوياتها على مرّ التاريخ، مبينا أن ذلك ينعكس كذلك على البلدين في مجال التأهيل الإعلامي فيما بينهما.وعبر عن سعادته بزيارته الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى الكويت والالتقاء بقيادات الإعلام والاستماع لهم، مؤكدا أن هذه اللقاءات تعطي صورة واضحة لما يمكن أن يتم من تعاون إعلامي يوازي العلاقات السياسية بين البلدين.ولفت إلى دور الإعلام الرصين في منع أي محاولة لتعكير العلاقات، معربا عن التقدير «للدور الذي يقوم به الإعلام الكويتي وننظر له نظرة احترام وتقدير عال».‎‏‎ وقال إن «القطاع الإعلامي في المملكة العربية السعودية من القطاعات الجاذبة ودور الوزارة دعم خلق وظائف متجددة في قطاع الاعلام» مشيرا إلى دور وزارة الإعلام السعودية في دعم وتمكين وسائل الإعلام التابعة للقطاع الخاص في المملكة وأكد أن القطاع الخاص «مساند رئيسي في التنمية».وذكر أن منظومة الإعلام السعودية تسهم في دعم وتمكين أي وسيلة إعلامية هادفة تقدم محتوى إيجابيا لتكون ضمن الإعلام الوطني الشامل.ولفت إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة مواكبة تلك الوسائل والمنصات المتنوعة والتعامل مع إيجابياتها والفرص التي تقدمها بعيدا عن التحديات «التي تواجهنا منها، وأن نتكيف مع المستجدات والتطورات التكنولوجية والتقنية حتى يسمعنا العالم».‏ وأشار الوزير الدوسري إلى تجارب عدة ومحاولات لدمج الإعلام التقليدي كالصحف والمقالات مع وسائل التواصل «حيث أصبح المنشور يصل إلى أكبر عدد من القراء وخصوصا للجيل الجديد».وأكد أن أكبر ممكن وداعم للإعلام بشكل خاص ولكل المجالات بشكل عام في المملكة هم الشباب والشابات «الذين يقدمون أفكارا متنوعة» مبينا أن نسبة صناعة المحتوى الإعلامي ارتفعت بشكل كبير بفضل أفكارهم المتطورة.وشدد وزير الإعلام السعودي على التعاون الإعلامي ما بين الكويت والسعودية، مشيرا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وكالتي الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) لتبادل الأخبار والخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي.وأشار إلى لقائه بسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبوزير الإعلام عبدالرحمن المطيري ضمن زيارته الحالية للكويت.وتضمن اللقاء المفتوح مع وزير الإعلام السعودي الذي أداره رئيس جمعية الصحـافـييـن الكـويتية عدنان الراشد مداخلات عديدة وأسئلة مهمة تخص مختلف جوانب الإعلام قدمها إعلاميون ومهتمون بالشأن الاعلامي.