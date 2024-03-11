رئيس الوزراء استقبل وزير الإعلام السعودي

رئيس الوزراء استقبل وزير الإعلام السعودي
التاريخ
3/11/2024 2:11:59 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سلمان يوسف الدوسري والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.
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