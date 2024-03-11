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رئيس الوزراء استقبل وزير الإعلام السعودي

3/11/2024 2:11:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سلمان يوسف الدوسري والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.

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