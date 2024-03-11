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((كونا)) و((واس)) توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الأخبار تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك

3/11/2024 2:11:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت وكالتا الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) مذكرة تفاهم بحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري تعنى بالتعاون الثنائي وتبادل الأخبار تعزيزا لأواصر التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين الشقيقين.
ووقع المذكرة من جانب «كونا» المدير العام للوكالة د.فاطمة السالم، ومن جانب «واس» رئيس الوكالة د.فهد آل عقران، وذلك في المبنى الرئيسي لـ «كونا» بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود.
وتنص المذكرة على تبادل الأخبار والخبرات والصور بغية تعزيز العلاقات الإعلامية بين الجانبين وتكريسا للروابط المشتركة وحفظ حقوق الطرفين ولتقديم المعلومات اللازمة لسد الذرائع أمام من يسعى لتشويه طبيعة المعلومة أو الصورة.
وعقب توقيع المذكرة قام الوزيران المطيري والدوسري والوفد المرافق بجولة في قاعة التحرير بمبنى «كونا» اطلعا خلالها على آلية سير العمل والتعرف على «واحة كونا الذكية» التي تم افتتاحها مؤخرا والمتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي موازاة ذلك، عقدت المدير العام لوكالة (كونا) د.فاطمة السالم ورئيس وكالة «واس» د.فهد آل عقران اجتماعا تمت خلاله مناقشة تعزيز سبل التعاون ووضع بعض المشاريع المستقبلية التي سيتم العمل بها بالتعاون بين الوكالتين لاسيما البدء في التنفيذ العملي بالاتفاقية التي تم توقيعها في وقت سابق وآليات تفعيلها.
يذكر أن التعاون بين وكالتي «كونا» و«واس» يعود إلى نحو خمسة عقود زاخرة بالعمل المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة.

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