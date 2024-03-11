السعود: التواصل المباشر مع المستفيدين من خدمات ((الشؤون)) وتذليل العقبات أمامهم

ساري: «رعاية الأحداث» تقوم بتأهيل النزلاء من جميع النواحي عبر ورش العمل الفنية المتنوعة

بشرى شعبانقام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أمس بجولة تفقدية بمبنى مجمع دور رعاية الأحداث الجديد في منطقة الصليبية للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر الخدمات للنزلاء.وأكد الشيخ فراس السعود في تصريح صحافي على هامش الجولة حرصه على المتابعة الميدانية لكل قطاعات عمل الوزارة والتواصل المباشر مع المستفيدين من خدماتها والاستماع لهم وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيرا إلى أن رعاية الأحداث وخدمتهم ضمن أولويات عمل «الشؤون»، لافتا إلى أن المجمع يوفر جميع الخدمات التربوية والتعليمية والنفسية والإرشادية للنزلاء وفق النماذج العالمية.وشملت جولة الوزير الورش الفنية والمهنية واطلع خلالها على عمل وتدريب الأبناء، مشيرا إلى أن الورش تسهم في بناء وتطوير مهاراتهم وصقل الخبرات لديهم.بدوره، قال وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري إن الهدف من الزيارة الاطلاع على سير العمل داخل المجمع الجديد عقب عملية النقل التدريجي لنزلاء الأحداث والاطمئنان عليهم والتأكد من توفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الزيارة شملت جولة تفقدية واسعة على جميع مرافق المبنى اطمأن خلالها الوزير على الوضع الأمني وغرف مراقبة الكاميرات التي تغطيه بالكامل، فضلا عن تفقد غرف إقامة النزلاء وصالات تجمعهم وورش العمل والمكتبة، إضافة إلى النادي الصحي والملاعب والمطعم المخصص للنزلاء، ومكاتب مشرفي الدور.وذكر ساري أن الإدارة تقوم بتأهيل النزلاء من جميع الجوانب عبر ورش العمل الفنية المتنوعة التي تقدمها والخاصة بالحدادة والنجارة وميكانيكا السيارات والخط العربي والرسم والحاسب الآلي وغيرها من الورش، مشيرا إلى أن التزام النزلاء بحضور الورش والتفاعل معها ينعكس إيجابا على التقرير الاجتماعي الذي يرفع للجهات المعنية، ومن خلاله قد يتم تخفيف العقوبة القانونية المطبقة عليهم، كما يساعدهم ذلك على الانخراط بالمجتمع سريعا.وفيما يخص نقل النزلاء من مجمع «الصليبخات» إلى المبنى الجديد، بين أن إدارة «الأحداث» وضعت خطة لنقل النزلاء وتم البدء بنقل نزلاء دار التقويم، على أن يتم نقل جميع النزلاء وبقية أقسام الإدارة تباعا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد 300 نزيل، غير أن إجمالي عدد النزلاء 56، بخلاف الاختبار القضائي البالغ نحو 2000 اختبار.من جانبه، كشف مدير إدارة رعاية الأحداث د.جاسم الكندري انه خلال المرحلة الحالية تم نقل دار التقويم الاجتماعي وبه 17 نزيلا إلى المبنى الجديد، مشيرا إلى نقل الورش التدريبية والفنية إلى المبنى وهي الحدادة، والنجارة، والحاسوب، كما تم تصميم صالة رياضية متكاملة تلبي احتياجات النزلاء ومجهزة بألعاب يقضي فيها النزيل وقت فراغه. وأضاف الكندري: تم تجهيز مكتبة حديثة ومتطورة تلبي احتياجات الإدارة وتساعد الباحثين والموظفين أيضا للاستفادة منها، ونحن في المرحلة الاولى وبصدد الانتقال التدريجي الكامل، وسيتم بإذن الله الانتهاء من نقل الإدارة والدور التابعة بها بنهاية شهر رمضان المبارك باستثناء دار الفتيات ستبقى في مجمع دور الرعاية بالصليبخات، لافتا إلى انه بصدد إنشاء سينما متطورة تكون جاهزة مع الانتهاء من عملية الانتقال.