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سفير فيتنام: تأشيرة الكويتيين لبلادنا ((أونلاين))

3/11/2024 2:11:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد سفير فيتنام لدى البلاد نغو توان ثانغ ان الحصول على تأشيرة بلاده أصبح سهلا للغاية عن طريق الاونلاين، حيث باتت تستغرق 4 أيام فقط دون الحاجة للحضور للسفارة، لافتا إلى انهم يعملون على تسريع هذه الآلية ليتمكن الكويتيون من الحصول على التأشيرة الالكترونية في يوم واحد.
وأعرب ثانغ خلال مؤتمر صحافي عقده مع وكالات السفر المعتمدة وعدد من المواطنين الراغبين في التعرف أكثر على بلاده عن سعادته لقرب توقيع الاتفاقية بين الخطوط الجوية الفيتنامي ونظيرتها الكويتية لتكون هناك رحلات مباشرة لبلاده عبر بانكوك بأقل الأسعار ولمختلف المدن الفيتنامية، موضحا ان نحو 1000 كويتي سافروا لبلاده خلال العام الماضي.
وأشار إلى ان هذه الاتفاقية ستسهل من حركة السياح من الكويت لبلاده، وبالعكس، لافتا إلى انه تفاجأ بالمستوى الراقي والعالي للأوبريت الوطني «قصة وطن» الذي حضره في قصر بيان مؤخرا عن تاريخ الكويت، قائلا «انه ليس عملا محليا فحسب بل انه يرقى لمصاف الأعمال الثقافية العالمية الكبرى، وعلى الكويتيين ان يفخروا بوجود مثل هذه الأعمال لديهم.

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