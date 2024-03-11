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((عطاء)) توزع مصرف عموم إطعام الطعام داخل الكويت

3/11/2024 2:11:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء للعمل الإنساني الشيخ أحمد العجران إنه بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف، تم توزيع مصرف عموم إطعام الطعام داخل الكويت والذي استفادت منه 76 أسرة متعففة.
وأوضح العجران أن المشروع واحد من المشاريع الإنسانية المهمة والذي من خلاله نقدم للمستفيدين مساعدات غذائية شهرية تبلغ قيمتها 60 دينارا، وتستمر هذه المساعدات لمدة 6 أشهر متتالية، مبينا أن فكرة المشروع تقوم على توزيع «كروت ممغنطة» تحفظ للأسر المستفيدة كرامتها وخصوصيتها، ومن خلال هذه الكروت تستطيع الأسر شراء احتياجاتها الغذائية التي تتماشى مع عاداتها وتقاليدها.

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