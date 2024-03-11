Monday, 11 March 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((النجاة)): استقبال التبرعات لحملة ((مليون إفطار صائم))

3/11/2024 2:11:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن بدء استقبال تبرعات المحسنين والداعمين لمبادرة «مليون إفطار صائم» والتي تهدف إلى توزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك داخل الكويت وفي 27 دولة حول العالم.
وقال المدير العام بالإنابة بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب: هناك ملايين من إخواننا النازحين واللاجئين الذين لا يجدون طعاما يسد جوعهم، فضلا عن أن يجدوا إفطارا بعد صيامهم في شهر رمضان بسبب فقرهم الشديد وظروفهم الصعبة، وجريا على عادتنا السنوية نطلق حملة مليون إفطار صائم لتكون فرصة لنسهم في إسعاد الأسر المحتاجة.
وأضاف: يتواجد حاليا في جمهورية تشاد وفد من الجمعية يضم عددا من الشباب الكويتي، والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي لتفقد أحوال اللاجئين السودانيين، والإشراف على توزيع السلال الرمضانية.

MENAFN11032024000130011022ID1107958818

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث